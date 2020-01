Un film inconnu est de nouveau reporté à mars 2021, les maîtres de l’univers sont sortis

Un autre jour, un autre retard pour le long film Uncharted en cours de développement. Deadline rapporte que le film inexploré de Sony Pictures a encore été retardé. Il a été repoussé d’une date de sortie précédente du 18 décembre 2020 au 5 mars 2021; un endroit précédemment détenu par un autre film d’enfer depuis longtemps en développement, Masters of the Universe.

Actuellement, Ruben Fleischer est attaché à diriger le film basé sur la franchise de jeux vidéo PlayStation à succès, avec Tom Holland pour jouer le rôle de Nathan Drake. Mark Wahlberg aurait également été attaché à la photo. Fleischer n’est que le dernier d’une longue lignée de réalisateurs et d’écrivains attachés à l’adaptation du jeu vidéo, qui n’a toujours pas pu se matérialiser. Uncharted prend désormais la case de sortie précédemment occupée par Masters of the Universe, qui est constamment au point mort depuis des années.

Le projet de film Uncharted actuel a été scénarisé par Rafe Judkins et les écrivains de longue date de MCU Art Marcum & Matt Holloway.

Quant à Masters of the Universe, The Hollywood Reporter note que le film basé sur l’emblématique propriété de jouets Mattel a été retiré du calendrier de sortie de Sony. Auparavant, Noah Centineo était attaché à la star du film, avec les frères Adam et Aaron Nee à diriger. En octobre dernier, il y avait des rumeurs selon lesquelles Sony aurait vendu les droits de distribution Masters of the Universe à Netflix pour une sortie en streaming.

Étant donné que janvier 2020 est presque dans les livres, il était très improbable qu’un film Masters of the Universe fasse une sortie en mars 2021. Ce qui se perd probablement dans la discussion, c’est l’actuel président de Sony Pictures Entertainment, Tom Rothman. Rothman a la réputation d’être un microgestionnaire notoire pour les productions cinématographiques, et il aurait été économe au sujet des budgets et des coûts des poteaux de tente dans le passé. Le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a précédemment cité Rothman comme le principal obstacle à la 20th Century Fox qui a empêché la réalisation du film Deadpool.

Le film Deadpool a été tourné et finalement sorti en 2016. Le film a rapporté 363 millions de dollars américains et 782 millions de dollars dans le monde. Il a obtenu une note critique de 85% sur Rotten Tomatoes. Et tout cela a été accompli avec une cote R et un budget de seulement 58 millions de dollars. Cela représente une fraction du coût de la plupart des grands piquets de tente et des films de super-héros de bandes dessinées ces dernières années. En fin de compte, Deadpool n’a pas été éclairé par la 20th Century Fox jusqu’à ce que Tom Rothman quitte son poste au studio.

Masters of the Universe est probablement confronté à un certain nombre d’obstacles aux yeux de Sony Pictures. Faire un film sur He-Man et ses aventures à Eternia ne serait pas bon marché et serait certainement un effort coûteux pour répondre aux attentes du public suscité par les films de super-héros à gros budget et Game of Thrones. Sans oublier, la propriété elle-même n’a pas été très populaire depuis son apogée dans les années 1980. Il jouit toujours d’une popularité parmi une base de fans fidèle, mais il s’agit plutôt d’une niche, une base de fans de collectionneurs ces dernières années. La franchise Transformers a au moins pu voir une résurgence de popularité après son boom initial dans les années 1980, et la ligne de jouets a pu se réinventer tout au long des années 90 et 00.

Uncharted fait également face à des obstacles similaires à ceux d’une propriété de jeu vidéo. Le détective Pikachu a réussi à gagner 431 millions de dollars dans le monde, mais ce film est généralement l’exception et non la règle. La prise intérieure n’était encore que de 144 millions de dollars avec un budget de 150 millions de dollars. Un film Uncharted ne serait probablement pas une entreprise bon marché non plus. Sans oublier, les films basés sur les propriétés des jeux vidéo ont tendance à être des déceptions. À titre d’exemple, le film Warcraft de 2016, qui était un flop coûteux. Le film Assassin’s Creed 2016 basé sur la célèbre franchise Ubisoft était également un flop coûteux.

Il reste à voir si cette itération du film Uncharted se matérialise ou ne voit pas encore un autre «retard».