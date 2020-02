Un grand personnage viking n’est peut-être pas mort (SPOILERS)

Une mort qui semblait assez claire dans la série Vikings prend une tournure intéressante selon le créateur du programme et l’acteur.

Attention SPOILERS des Vikings. La série a terminé la première moitié de sa dernière saison avec une grande surprise. Bjorn Lothbrok (Alexander Ludwig) a été transpercé par l’épée d’Ivar (Alex Høgh Andersen). Donc, il avait été tué seulement quelques épisodes après sa mère, Lagertha (Katheryn Winnick). Ce fut un tournant surprenant qui est devenu encore plus réalisable compte tenu de l’évolution de la saison 6 jusqu’à présent.

Alors que la blessure de Bjorn cela semblait mortel, Alexander Ludwig Il a parlé comme ça lorsqu’on lui a demandé si son personnage était mort.

«Nous ne savons vraiment pas, non? Les pouvoirs au-dessus de moi m’ont ordonné de ne pas être autorisé à parler sur le sujet. »

Le créateur de la série Vikings, Michael Hirst, a ajouté plus d’intrigue à la question:

«Il est évident que le roi Harald Peter Franzén et Bjorn sont au moins gravement blessés. Nous ne les avons pas vraiment vus morts, mais on pourrait imaginer que leurs blessures étaient suffisamment graves pour ne pas survivre longtemps. Mais je ne serais pas sûr qu’ils soient morts, jusqu’à ce que vous voyiez vraiment cela. Par conséquent, je ne dis pas que les deux sont vivants, mais ils pourraient être vivants, car nous ne les avons pas encore vus morts. »

«Quand j’ai commencé à assembler et à penser à la saison 6 de Viking, j’ai écrit des pensées sur les personnages et ce qui pourrait leur arriver, je savais quels personnages survivraient. Mais je sentais que je savais que Bjorn allait mourir, donc c’était une question de temps, et j’en ai parlé à Alexander. »

Selon les mots de Michael Hirst n’est pas mort … Pour l’instant …

«Je regroupe de nombreuses personnes mourantes et de nombreuses fins d’histoires et de choses, je ne veux pas que ce soit l’une des histoires. Je voulais qu’il ait son moment et mon garçon, profites-tu de ce moment? C’est absolument déchirant, merveilleux et triomphant … Soit dit en passant, il n’est pas encore mort. Honnêtement, l’épisode 11 va vous épater. C’est très puissant et c’est génial pour Alexander et c’est en quelque sorte ce que je voulais. »

La chose la plus simple à penser est que Bjorn est toujours en vie pour l’instant, mais lorsque la dernière saison Viking reprendra, nous pouvons le voir mourir. Ce n’est donc qu’une question de temps.

