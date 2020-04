Un héros accusé à tort. Un meurtrier en fuite. Bande-annonce de “Manhunt: Deadly Games”

Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce officielle de ‘Manhunt: Deadly Games’, la deuxième saison de la série d’anthologie créée par Andrew Sodroski qui a débuté en 2017 avec ‘Manhunt: Unabomber’.

Cette nouvelle saison est la chronique de l’une des recherches les plus complexes qui ait eu lieu aux États-Unis: celle du terroriste du parc olympique d’Atlanta en 1996, Eric Rudolph, et de la tempête médiévale qui a consumé la vie de Richard Jewell en cours de route.

Oui, le même ‘Richard Jewell‘qui a joué dans le dernier film de Clint Eastwood et qui est joué dans la série par Cameron Britton accompagné de Judith Light, Gethin Anthony, Carla Gugino, Arliss Howard, Kelly Jenrette et Jack Huston en tant qu’Eric Rudolph susmentionné.

Cette fois, c’est Spectrum et non Discovery Channel qui est à l’origine de cette nouvelle saison entièrement réalisée par Michael Dinner («Justified: Raylan’s Law», «Sneaky Pete») et qui sortira en Espagne ce jeudi 23 avril. , par la main de Starzplay.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube.

Vous pouvez trouver ceci et d’autres remorques sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos à partir du Web.