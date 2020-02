Un jeu au tour par tour engageant et répétitif de la vieille école

Tortuga Team’s SpacelandL’énoncé de mission de Claire est clair: des tactiques au tour par tour à l’ancienne. À une époque où le jeu se tourne continuellement vers le passé pour informer son avenir, ce n’est guère un objectif choquant. Ce qui est choquant, c’est à quel point Spaceland atteint non seulement ses objectifs, mais à quel point il peut être amusant et original à la fois.

Il aurait été facile pour Spaceland de profiter de la nostalgie, puis de la téléphoner en se reposant sur ses lauriers et en n’ajoutant absolument rien de nouveau au genre. Au lieu de cela, le titre devient plus profond dans le contenu et la mécanique au fur et à mesure que les joueurs entrent dans le jeu, et c’est l’une de ses plus grandes forces. Malheureusement, la durée de lecture de 12 heures et plus de Spaceland ne peut pas tout à fait durer cela pour toujours et un sentiment de répétition commence à s’installer après un certain temps.

Spaceland commence par transporter des joueurs sur une planète extraterrestre éloignée et les met dans la peau de deux gardes spatiaux qui enquêtent sur un appel de détresse. Finalement, les joueurs se retrouveront à lutter contre les mutants et les monstres ainsi qu’à recruter plus de membres de l’équipe avec des forces, des faiblesses et des capacités variées. Bien que cette prémisse ne soit pas nouvelle pour les jeux vidéo de science-fiction, Spaceland superpose son récit avec juste assez de mystère et d’intrigue pour garder les choses intéressantes tout au long. Cela aide également à ce que chaque personnage soit bien conçu et que leurs interactions les uns avec les autres soient amusantes et originales.

La description de Spaceland promet des batailles au tour par tour qui durent de dix à quinze minutes, ce qui rend l’expérience de jeu plus aérée. Cela tient certainement cette promesse tout au long, mais cela ne veut pas dire que chaque rencontre est facile. En fait, Spaceland nécessite une bonne part de réflexion en matière de stratégie, et c’est là qu’il ressemble le plus aux jeux au tour par tour d’autrefois. Choisir la bonne charge d’équipe est vital et se précipiter dans la bataille n’est pas une stratégie qui se traduira par un succès à long terme pour les joueurs. En plus de cela, l’utilisation des capacités de chaque personnage rendra les choses beaucoup plus faciles. Pour à quel point le jeu peut être simplifié parfois, ce n’est pas un titre dans lequel tirer avec une arme à feu est le seul moyen de réussir.

Pour cette raison, la valeur de rejeu de Spaceland est assez élevée. Chaque mission du jeu peut être répétée, en utilisant différents chargements de personnages et en découvrant des secrets ou des puzzles qui auraient pu être manqués la première fois. Au-delà de cela, les joueurs peuvent également effectuer des missions plus faciles pour accumuler de l’argent pour des améliorations indispensables dans l’équipement du personnage (y compris, mais sans s’y limiter, les armes et les armures). Avec autant de missions et de variété d’ennemis contenus dans le titre, certains peuvent se perdre dans Spaceland pendant des dizaines, voire des centaines d’heures. Surtout pour ceux qui sont obsédés par les jeux au tour par tour qui nécessitent en fait une réflexion stratégique.

Cependant, tout ne fonctionne pas à Spaceland. Finalement, le jeu s’use tout simplement de son accueil et devient quelque peu gêné par la répétitivité. Bien que les graphiques et la conception des cartes soient de premier ordre, certaines cartes sont tout simplement trop similaires en apparence, ce qui ajoute à la fastidieuse. De même, la portée du jeu devient parfois trop ambitieuse pour son propre bien. Le nouvel équipement est débloqué à un rythme si fréquent tandis que l’argent gagné par les missions reste le même. Cela se traduit par le broyage de niveaux plus anciens juste pour correspondre à la difficulté toujours croissante chez les ennemis de se sentir comme une nécessité plutôt qu’une option.

Malgré ces défauts, Spaceland est toujours l’un des jeux de stratégie au tour par tour indépendants les plus approfondis et les plus engageants que les grands fans du genre sont susceptibles de trouver. Il porte ses influences old school sur sa manche tout en réussissant à ajouter sa propre touche au genre. Le large éventail de personnages jouables mélangé à sa profonde attention à la stratégie et au combat lui donne parfois une sensation AAA. Les puristes au tour par tour ne regretteront probablement pas d’avoir donné une chance à Spaceland.

Spaceland sortira sur PlayStation 4 et Xbox One le 14 février 2020. Il était précédemment sorti sur PC le 30 septembre 2019. . a été fourni avec une copie Xbox One aux fins de cette revue.

Notre évaluation:

3,5 sur 5 (Très bien)

