Un marathon pour des appétits forts! – HITC

Si vous cherchez à passer une journée avec le Dr, voici dans quel ordre regarder les films Hannibal.

Pendant le verrouillage, il existe de nombreuses façons de se divertir.

Vous pouvez lire un livre, peindre, dessiner, regarder une série télévisée, faire de l’exercice, jouer d’un instrument… vous l’appelez. D’un autre côté, il y a le marathon du film!

Nous avons vu de nombreuses personnes se rendre sur les réseaux sociaux pour annoncer leurs propres idées, notamment Star Wars, Le Seigneur des anneaux, Pirates des Caraïbes, Rocky, Fast and Furious et Mission: Impossible.

Cependant, si vous ressentez quelque chose d’un peu plus sinistre, un marathon Hannibal vaut certainement la peine de prendre le temps.

Le personnage de Hannibal Lecter est ancré dans la culture populaire et vous auriez du mal à trouver quelqu’un sans même avoir une conscience passagère de l’icône notoire.

Il est apparu pour la première fois dans les romans de Richard Harris et a rapidement fait son chemin sur les écrans, où il resterait pendant des décennies.

Voici dans quel ordre regarder les films Hannibal en

Un marathon de films des films Hannibal est certainement gérable.

Donc, si vous cherchez à suivre le récit du personnage dans l’ordre chronologique, c’est parti:

Hannibal Rising (2007), dir. Peter Webber

Dragon rouge (2002) dir. Brett Ratner

Le silence des agneaux (1991) dir. Jonathan Demme

Hannibal (2001), dir. Ridley Scott

Vous pouvez également inclure Manhunter 1986 si vous le souhaitez. Réalisé par Michael Mann, le film – comme Red Dragon de 2002 – est également une adaptation du roman de Thomas Harris de 1981, Red Dragon.

Dans cette adaptation, Hannibal Lecter est joué par Brian Cox.

Le personnage a été interprété par Anthony Hopkins dans Red Dragon, The Silence of the Lambs et Hannibal, mais la version du méchant tordu dans Hannibal Rising a été abordée par Gaspard Ulliel; Aaran Thomas a pris ses fonctions en tant que jeune Hannibal.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Films Hannibal: Quel est le meilleur?

Vous savez probablement déjà ce que nous allons dire…

Aucun des films d’Hannibal n’a laissé une impression aussi puissante et persistante que Le Silence des agneaux de Jonathan Demme.

Bien que Hannibal Rising n’ait pas été exactement adopté par les critiques, les fans de la série ont trouvé des éléments pour l’admirer. De même, Red Dragon et Hannibal n’étaient pas considérés comme parfaits, mais ils ont des forces claires.

D’un autre côté, de nombreux publics n’hésiteraient pas à déclarer The Silence of the Lambs comme un thriller parfait et l’un des meilleurs films des années 90. C’est un film qui transcende les barrières, annoncé par la communauté de l’horreur pour ses éléments de genre, mais adopté par ceux qui n’aiment même pas les films d’horreur.

Nous tenons également à vous rappeler qu’il compte cinq Oscars, ayant remporté le prix du meilleur film, acteur, réalisateur, actrice et scénario adapté. Malgré la durée de visionnage limitée de Hopkin, sa puissante présence fait de lui un shoo-in pour l’honneur – une performance emblématique dans un film emblématique.

Donc, si vous voulez en profiter dans un marathon, allez-y… «tic-tac».

Dans d’autres nouvelles, Lee Min-ho triomphe dans la nouvelle série Netflix.