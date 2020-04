Un méchant d’Arrow vend son âme pour tuer Batman

Bien qu’il soit l’un des plus grands ennemis d’Arrow, il a décidé de sacrifier tout ce qu’il avait pour tuer Batman.

En comparaison avec Batman, le justicier Flèche n’a pas tant d’ennemis. Cependant, l’un des antagonistes les plus durables d’Oliver Queen a été l’archer noir Merlyn. Un membre de la Ligue des assassins et un mercenaire hautement qualifié qui s’est affronté à plusieurs reprises avec le héros de DC Comics. Leur grande rivalité s’est intensifiée au fil des ans. Cependant, quand on lui offre une chance démoniaque de réaliser son souhait le plus profond et le plus sombre en échange de son âme, Merlyn choisit de ne pas saisir l’occasion de vaincre Arrow une fois pour toutes. Au lieu de cela, vous voulez défier le chevalier noir.

Créé par Mike Friedrich, Neal Adams et Dick Dillin en Justice League of America # 94 1971, Arthur King prend le nom de scène de Merlyn le magicien Et épatez le monde avec vos compétences en tir à l’arc, y compris un jeune Oliver Queen. Merlyn défie Arrow à un concours d’adresse au tir des années plus tard et le bat publiquement. De retour dans le cadre de la League of Assassins, Merlyn tente de signer un contrat sur la vie de Batman, mais est contrecarrée par Green Arrow. Oliver comble le fossé des compétences entre lui et son ancienne inspiration, initiant ainsi la longue rivalité entre les deux.

Au cours de l’événement de croisement Underworld Unleashed, le démon Neron apparaît devant les héros et les méchants de l’univers DC avec une offre pour exaucer leurs meilleurs voeux en échange de leurs âmes mortelles.

Suite à leur accord, dans lequel Merlyn veut tuer Batman, elle rejoint un groupe d’assassins connus sous le nom de Killer Elite, y compris Deadshot, Monocle, Deadline, Bolt et Chiller, pour effectuer divers meurtres dans l’univers DC Comics.

Le plan est contrecarré par l’ensemble de la Justice League, bien que l’ensemble des méchants continue pendant un certain temps, même après que Shazam a vaincu Neron à la fin Underworld Unleashed. L’équipe de tueurs à gages, avec les ambitions de Merlyn de tuer Batman, a finalement été dissoute après leur défaite aux mains d’une équipe différente et éphémère de méchants connus sous le nom de Body Doubles, qui sont une paire d’assassins rivaux qui travaillent pour Requiem, Inc.

Une autre raison importante pour Merlyn de choisir Batman comme cible de ses rêves lorsqu’elle accepte l’offre de Neron est due aux changements importants apportés à Arrow à l’époque. Oliver Queen venait d’être tué. Dans Flèche verte # 101 1995, publié un mois avant le début de Underworld UnleashedOliver a sacrifié héroïquement sa vie pour arrêter un complot terroriste avec une bombe. Alors que le fils d’Oliver, Connor Hawke, prend finalement l’identité de Green Arrow, mais n’a pas établi de relation antagoniste avec Merlyn lorsque Neron fait son offre.

Avec son plus grand ennemi mort, Merlyn choisit de poursuivre l’objectif principal de la Shadow League et c’est Batman.

