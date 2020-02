Un méchant de Captain America pourrait revenir aux films Marvel

Une nouvelle rumeur indique qu’un méchant de Captain America pourrait avoir un grand retour dans les films de Marvel.

Les plans du studio pour les nouveaux films de Marvel Ils se concentrent sur le Multivers. Nous pouvons donc voir de nombreux mondes et chronologies alternatifs. Ce qui signifie qu’il y aura des visages familiers d’autres réalités qui reviendront et l’un d’eux pourrait être le méchant Crossbones (Frank Cricket), un personnage qui a affronté Captain America dans des films et des bandes dessinées.



Nous avons vu ce méchant dans des films Marvel comme Captain America: le soldat de l’hiver (2014), Captain America: guerre civile (2016) et quand ils voyagent jusqu’en 2012 Avengers: Fin de partie (2019).

De plus, Frank Grillo a toujours déclaré qu’il aimerait retourner à l’UCM après Sorcière écarlate le finir dans le troisième épisode de la Captain America

Selon les dernières informations, «Marvel cherche à apporter Crossbones d’une certaine manière et maintenant, ils discutent du problème. Nous pourrions voir Crossbones dans un univers alternatif dans Doctor Strange 2 qui sortira en 2021, ou ce pourrait être quelque chose de plus grand que cela. »

Que peut apporter ce méchant?

Jusqu’à maintenant Os croisés n’a pas eu une grande pertinence dans les films de Marvel en marge de travailler pour HYDRA et affronter Captain America et le Avengers avec un assez mauvais résultat pour lui.

Comment il est mort aux mains de Sorcière écarlate, et ce personnage sera si important pour Docteur étrange 2, votre participation peut modifier l’esprit de Wanda Maximoff et cela met le Multivers en danger. Vraiment, les options pour les films Marvel sont très larges et si elles ramènent à Os croisés Ce sera sûrement de la meilleure façon possible.

Doctor Strange 2 et le Madness Multiverse Il sera présenté le 5 mai 2021 et c’est à ce moment-là que nous vérifierons que les méchants apparaîtront.

