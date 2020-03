Un méchant de Spider-Man construit l’équipe la plus meurtrière de Marvel

Puisqu’il existe de nombreux ennemis des meilleurs héros, vous devez être prudent lorsqu’un méchant de Spider-Man rassemble l’équipe la plus meurtrière de Marvel.

Attention SPOILERS de The Amazing Spider-Man # 41, par Nick Spencer, Ryan Ottley, Cliff Rathburn, Nathan Fairbairn et Joe Caramagna. Dans cette nouvelle aventure, nous pouvons voir la création de l’équipe la plus meurtrière de Marvel, sous les ordres de Comte Nefaria, qui avait autrefois le pouvoir d’un Dieu, mais qui est maintenant beaucoup plus faible. Restaure toujours le Légion mortelle, pour démontrer qu’il est toujours un méchant de Spider-man à prendre en compte.

Le Comte Nefaria Cela a eu un impact sur Marvel pour la première fois en tant que chef de la famille du crime Maggia, un réseau criminel mondial de style similaire à la mafia. Mécontent de ce niveau de puissance, les ambitions de Nefaria l’ont amené à devenir un être de pure énergie ionique qui pourrait se retrouver face à face avec Thor et le reste de les Vengeurs. Mais dans cette bande dessinée Marvel, il est loin de ses jours de gloire.

Maintenant confiné dans un fauteuil roulant et souffrant de toux douloureuses, Nefaria a besoin d’aide pour développer ses plans et a demandé à la Légion mortelle d’exécuter son plan.

Bien que l’équipe de supervillain n’ait pas été initialement créée par Nefaria, il a dirigé l’équipe dans sa deuxième version dans les Avengers de Jom Shooter et John Byrne. Cette équipe est composée de Living Laser et Whirlwind, qui sont revenus du côté de Nefaria, et Gray Gargoyle rejoint l’équipe après s’être séparé du groupe au cours de l’histoire de Dark Reign.

Les histoires de la Légion mortelle et du comte Nefaria lui-même sont étranges et historiques. L’équipe comprend des méchants de toute l’histoire de l’univers Marvel et a même présenté à un moment donné des versions démoniaques de Joseph Staline et Lizzie Borden. La similitude entre toutes les versions est qu’elles sont des super méchants unis dans un seul objectif.

La cible semble cette fois-ci être un mystérieux “catalyseur”.

Un scientifique du Projet P.E.G.A.S.U.S. Il essaie de plaider auprès de Nefaria qu’il est le seul à savoir comment utiliser le catalyseur à son plein potentiel, mendiant pratiquement sa vie après la mort de tous les gardes de l’établissement aux mains de la Légion meurtrière. Nefaria révèle qu’elle a déjà toutes les notes du scientifique, volées par le méchant de Spider-Man nommé le caméléon. Ils ont simplement cherché à exécuter le scientifique afin que personne ne sache comment les arrêter. Bien que la nature de ce “catalyseur” reste un mystère, sa mission d’assassiner le scientifique a été un grand succès.

Maintenant que l’équipe la plus meurtrière de Marvel est réunie, nous ne savons pas quelles seront les implications, mais ce sera certainement une très grande histoire.

