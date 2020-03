Un méchant d’Iron Man crée un culte qui menace l’univers Marvel

Un méchant moindre mais mortel d’Iron Man revient et a maintenant son propre culte pour l’aider à mettre en œuvre son plan sombre contre l’univers Marvel.

Attention SPOILERS de l’histoire “Robot of Conviction” de Fonda Lee, Damian Couceiro, Jay David Ramos et Travis Lanham de la bande dessinée Âge du fer 2020 # 1. La grande taille du Univers Marvel Cela signifie qu’il existe de nombreux personnages mineurs qui peuvent disparaître pendant un certain temps, pour redevenir importants avec une seule apparence. Alors que le monde peut actuellement se concentrer sur la révolution des robots et tenter de Arno stark de l’arrêter Iron Man 2020, Il y a une autre révolution beaucoup plus dangereuse qui se prépare aux mains d’un méchant oublié depuis longtemps.

Dans cette bande dessinée Marvel, Alkhema revient avec son propre culte de la robotique, ce qui pourrait conduire à une révolution robotique encore plus dévastatrice.

Après quoi Henry Pym (Ant-Man d’origine) va construire UltronIl est devenu un méchant et a depuis tenté d’éliminer l’humanité et de la remplacer par une légion robotique sous son contrôle. Ne voulant pas régner seul, il a tenté à deux reprises de se construire une “petite amie”. La première, Jocasta, était basé sur les schémas cérébraux de la Guêpe. Heureusement, elle s’est finalement retournée contre lui et est devenue une alliée d’Iron Man et du reste des Avengers. Plus tard, Ultron a fait une autre tentative et construit Alkhema (basé sur la cartographie mentale de Barbara «Bobbi» Morse / Mocking Bird). Contrairement à Jocasta, Alkhema n’était pas une figure héroïque. En fait, elle s’est révélée beaucoup plus sadique et violente que même Ultron.

Alors qu’Ultron voulait éliminer l’humanité en tant que principe, Alkhema aimait tuer des personnes spécifiques aussi lentement qu’il le pouvait. Il a même saboté les plans d’Ultron pour détruire le monde afin qu’il puisse continuer à tuer à sa guise. Elle est devenue une méchante d’Iron Man avec des apparitions brèves mais intenses. Puis elle a essayé de ressusciter Ultron et a fini par être arrêtée par Hawkeye. Dans sa dernière apparition, c’était un outil de formation reconstruit pour l’Avengers Academy.

La réapparition d’Alkhema laisse entendre que ses nouvelles intentions sont beaucoup plus similaires à celles d’Ultron.

L’histoire de Marvel présentée dans Iron Age 2020 # 1, “Robot of Conviction”, se concentre sur un laboratoire de recherche militaire en Sibérie, peuplé d’un mélange sain de robots et d’humains. Certains robots, en silence, souhaitent pouvoir rejoindre l’Armée de vie artificielle dirigée par Homme de machine. Après avoir été relâchés et avoir pris le contrôle du laboratoire, il est révélé qu’ils ne travaillent pas pour Machine Man. Ce sont plutôt des adeptes d’Alkhema, qui est en quelque sorte revenu. Certains de ses serviteurs semblent même être conçus comme des prêtres, et chacun d’entre eux prétend être la Mère Prophète de l’Opus Futurae. Vous pouvez utiliser vos capacités pour éliminer toute programmation qui maintient les robots locaux subordonnés aux humains et leur offre des positions dans leur armée croissante d’adeptes.

Lorsque les robots la comparent à l’Armée de vie artificielle, elle admet qu’elle pense que l’organisation est une rébellion bornée. Tout en cherchant l’égalité avec l’humanité, elle prévoit d’essayer d’éliminer toute l’humanité pour affirmer la domination robotique. C’est beaucoup plus proche des objectifs d’Ultron, bien que son processus choisi pour détruire le monde. Son choix d’armes chimiques qui causent une douleur atroce confirme son amour pour le meurtre lent. Alors qu’elle tue les humains autour d’elle, ses serviteurs parlent d’elle avec révérence, semblant croire sincèrement en ses idéaux.

Un nouveau culte commence qui mettra tout le monde en danger.

En fin de compte, la seule chose qui empêche Alkhema d’obtenir un arsenal complet d’armes mortelles est un robot de sécurité unique, qui, avec son nouveau libre arbitre, sacrifie sa vie pour l’empêcher de partir avec ces outils destructeurs. Il provoque une explosion qui anéantit tout le monde et tout ce qui se trouve dans la base, à l’exception d’Alkhema, qui survit grâce à son squelette en adamantium. Elle admet que c’est un revers, mais déclare rapidement qu’elle obtiendra le meilleur de “tous”, se référant à Ultron, à l’Armée de la vie artificielle, à Iron Man, aux Avengers et apparemment à l’univers Marvel tout entier.

