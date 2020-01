Un meurtrier en quête d’amour

Netflix a lancé la deuxième saison de Vous, une série qui est devenue un succès avec son premier versement et a atteint le même résultat avec le dernier lot. Ici on verra Joe, un jeune homme en quête d’amour qui fera l’impossible pour le retrouver.

Depuis sa première saison, Vous C’est devenu un succès. Il y a plusieurs semaines, Netflix Il a lancé sa deuxième saison où il explore en profondeur la conscience d’un meurtrier qui réclame la rédemption. Nous rencontrerons à nouveau Joe, joué par Penn badgley, qui cherche à nouveau l’amour de sa vie et fera l’impossible pour se l’approprier.

Dans le premier épisode de You, nous rencontrons Joe qui finit par tomber amoureux à première vue de Beck. À partir de ce moment, pour Joe, il n’y a plus personne de plus important au monde et il veut l’avoir juste pour lui. Ici, nous verrons un protagoniste beaucoup plus obsessionnel et capable de tuer, si nécessaire, pour l’amour de sa vie.

Dans le dernier épisode apparaît Candace, son ex-petite amie, qu’il croyait avoir tuée. Ce personnage lui rappelle toutes les mauvaises choses qu’il a faites dans le passé. De cette façon, Joe, très terrifié, décide de changer d’air et se rend à l’autre bout des États-Unis. Quittez votre bien-aimé New York pour commencer une nouvelle vie en Californie. Et c’est ainsi que la deuxième saison donne naissance.

Vous surprenez avec votre deuxième saison

En cette nouvelle saison de Vous, Joe change son identité en Will et tombe à nouveau amoureux. C’était prévu, non? Mais cette fois, les showrunners de la série cherchent à nous montrer une autre facette du personnage. Ici, nous verrons un Joe qui cherche le pardon, qui veut être une meilleure personne et essaie de ne pas atteindre les extrêmes comme lors de la première saison, mais bien sûr, l’obsession est beaucoup plus forte que lui.

À Los Angeles, il rencontrera Love, son nouvel amour véritable. Contrairement à Beck (sa petite amie de la première saison), ce personnage veut une relation avec lui. Et c’est l’une des grandes différences avec le premier versement.

La plupart des histoires de pensée

En cette nouvelle saison de Vous, nous rencontrerons de meilleurs personnages. Et sans aucun doute, l’un d’eux est l’Amour. À cette occasion, les scénaristes ont réussi à créer un personnage plus intéressant et complet que Beck’s.

Cette jeune femme, jouée par Victoria PedrettiIl a de gros problèmes en raison de sa famille dysfonctionnelle, comme c’est le cas avec Joe / Will. De plus, comme le protagoniste est capable de tout pour l’amour. La relation qu’ils ont tous les deux est plus crédible; Les deux personnages ont plus de chimie que Joe et Beck.

D’autre part, Love a un frère jumeau nommé Forty, qui est l’un des patrons de Joe. C’est un jeune codépendant et toxicomane qui veut le meilleur pour sa sœur. De cette façon, le protagoniste doit se présenter comme le béguin parfait mais sa patience n’est pas de longue durée.

Un autre détail à souligner est qu’en cette saison de Vous les personnages sont des personnes plus crédibles et plus grandes, avec des histoires importantes dans leur vie et pas seulement des jeunes qui sortent comme lors de la première saison. Nous verrons des complots tels que la pédophilie, le viol, les dépendances, entre autres.

Cette saison, il y aura de nombreux moments clés qui inviteront le personnage principal à la réflexion. Et le spectateur réfléchira avec lui.

Pourquoi le regarder

Si vous n’avez pas encore vu Vous, c’est votre moment. Dans cette fiction, nous verrons comment fonctionne l’esprit d’un malade, qui n’est pas conscient de ce qui se passe et qui a des moments où l’on sent qu’il pense, mais finalement tout finit par la même chose.

Même ainsi, nous voyons également un personnage qui cherche à aider les autres et se soucie des personnes sans défense. Dans ces moments, on parvient à sympathiser avec lui et pense même qu’il peut changer, au moins pour quelques instants.

Vous Il a des scènes qui peuvent être prévisibles, mais les scénaristes parviennent toujours à nous surprendre à la fin de chaque épisode. Une série divertissante, qui est une bonne option pour sortir.

Article précédentAquaman aura une nouvelle série animée

Next articleLes références à Spider-Man des studios Marvel à Morbius pourraient sauver le film catastrophe

Journaliste Amateur du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.