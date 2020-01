«Un moment dans le temps – Vagues» – Le flux et le reflux

Le titre espagnol de «Waves» rend plus ou moins clair ce que le troisième film de Trey Edward Shults tourne: Quel est le … concept. Le troisième film du réalisateur de «Krisha» et «Arrive at night» s’articule autour de ces moments qui marquent nos vies, bien au-delà de ce seul moment. Pour toujours. Pour toutes les images. Ces moments qui nous suivent ou nous persécutent, qui nous définissent ou nous conditionnent pour une bonne partie de notre existence en tant qu’êtres qui conçoivent le temps comme quelque chose de linéaire. Ce sac à dos que nous portons du point A au point B de notre voyage en tant qu’êtres émotionnels qui avancent ou reculent, mais seulement en avant.

‘Waves’ examine également l’amour dans toutes ses multiples incarnations et montre comment, à quel moment, il peut s’unir ou se séparer. Selon les mots de son réalisateur, “ce film capture les avantages et les inconvénients de l’amour, de l’amour romantique, de l’amour familial, de ce que signifie ressentir une passion pour quelque chose et de ce qui se passe lorsque tout s’effondre”. ‘Waves’, en bref, “montre le flux et le reflux de ce que Shults comprend comme la vie”, ce qui explique à la fois le titre et le langage narratif si varié et éclectique d’un film qui, surtout, comme un prétendu mélodrame familial que nous supposons que il surprend et déplace à parts égales sa débauche audiovisuelle galopante.

Il est facile de penser aux «vagues» comme un coup dans la bouche de l’estomac auquel réagir de deux manières, comme avec l’amour: par attraction ou rejet. Il est facile de penser à «Waves», mais il n’est pas si facile de se laisser emporter par un film si vigoureux et intimidant que, comme son titre l’indique, il se comporte comme la houle capricieuse d’une mer qui fait tellement rage dès qu’il est calme . Un film également divisé en deux segments très différents, lui et elle, montrant le second, plus réfléchissant, à travers un tunnel alors que le premier, plus explosif, vient de traverser la plus grosse vague. Ce n’est pas facile, mais très stimulant et parfois extrêmement émotif.

Après tout, nous sommes tous des gens, nous voulons ou devons tous aimer quelqu’un, nous avons tous quelque chose que nous appelons la vie. Et une vie est une somme d’événements qui, même s’ils sont linéaires, sont loin d’être aussi uniformes, narratifs ou émotionnels que le sont habituellement les deux heures d’un film. Plus que de raconter ou de raconter, Shults essaie d’imiter, à la fois par l’image et le son, l’ambiance d’une existence qui se développe de jour en jour. Ce n’est pas tant une histoire du début à la fin que la somme entrelacée d’un morceau de vie des quatre membres d’une famille qui vont et viennent indépendamment. Ça vient … et viens. «Vagues». Vagues

“ Un moment dans le temps ” n’est pas un drame condescendant, ni un pari académique ou d’étude … comme correspond en revanche à une production de A24, toujours en faveur de sortir du chemin clairement tracé sur le terrain. Son pari audiovisuel grand et résonnant implique une histoire clairement dramatique qui essaie de se démarquer au-dessus de toute étiquette. Pour donner la note: Trey Edward Shults est comme ce jeune homme qui vient de sortir de l’école de cinéma et qui veut d’abord dire clairement qu’il a appris la leçon. Et qui veut tout essayer, ce ne sera pas qu’il n’a pas d’autre occasion de prouver qu’il est un étudiant hors pair.

Comme cet adolescent avec qui l’histoire commence, quelqu’un a préparé et prédisposé à manger un monde qui ne veut pas le faire attendre … mais ensuite, comme cet adolescent avec qui l’histoire se termine, il découvre que la vie n’est pas un sprint , mais une course de fond. Les «vagues» sont comme la vie elle-même, un flux d’émotions aléatoire et pas toujours stable qui donne naissance à l’histoire de chacun, et à son tour, à l’histoire de ceux qui nous entourent. Un film dur mais à la fois tendre et conciliant. Un petit mal de ventre dans l’estomac aussi aigre et irrégulier qu’énergique et passionné qui nous laisse avec deux options: Rejet ou attraction.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex