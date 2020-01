Un mutant puissant et dangereux des X-Men devient roi

Le mutant X-Men de Niveau oméga Le plus dangereux de Marvel vient de devenir roi, bien qu’il soit assez instable.

SPOILERS attention d’Excalibur numéro 6 par Tini Howard, Marcus To, Erick Arciniega, Cory Petit et Tom Muller. Cette histoire s’avère être l’un des titres les plus fous de l’époque “L’aube de X”, avec une équipe mutante de X-Men plongeant profondément dans le monde de la magie. Alors que l’Apocalypse manipule tout depuis les ombres.

L’histoire s’est concentrée sur le sauvetage de Brian Braddock des griffes de la sorcière Morgan La Fey dans le royaume magique d’Autre Monde. Betsy Braddock, le nouveau Captain Britainet son équipe de mutants, dont Joy, Rogue, Gambit et Rictor, ont combattu les forces de Morgan dans le cadre du plan Apocalypse Il commence à se révéler.

Maintenant Excalibur numéro 6 a jeté un peu de lumière sur les machinations de l’ancien méchant et a établi un nouveau statu quo surprenant dans le Royaume d’Avalon, alors que Jamie Braddock est couronné nouveau roi d’Autre Monde. Malgré son instabilité mentale, Jamie est un mutant X-Men très puissant de niveau Omega, et son association avec Revelation aura sûrement des répercussions brutales.

Il devient ainsi roi.

Après la victoire de Betsy Braddock contre Morgan Le FeyApocalypse nomme Jamie roi d’Avalon, expliquant que la combinaison de ses puissantes capacités à doubler la réalité et son nom Braddock font de lui le choix parfait pour gouverner l’Autre Monde. Avec ses pouvoirs, il pourrait même réparer les dégâts causés à la frontière entre son nouveau royaume et l’univers Marvel par le feu du dragon de Shogo.

Le plan de Apocalypse Il fonctionne parfaitement, car il a pris le contrôle d’une dimension dans laquelle une graine de Krakoa avait été trouvée. De plus, la bande dessinée se termine avec Révélation avec Morgan La Fey qui est capturé, et semble avoir identifié une menace mystique qui attire son attention.

Article précédentFiltrez un personnage clé de The Batman et détaillez les détails

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.