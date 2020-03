Un mystère entourant un X-men de niveau Omega révélé

Le dernier numéro de X-men publié aux États-Unis donne un indice sur le mystère qui entoure Cyclope et le frère perdu de Havok, mais soulève autant de questions que de réponses

Avis de spoilers pour X-Men # 8 de Jonathan Hickman, Mahmud Asrar, Sunny Gho et Clayton Cowles.

Même avant les débuts officiels de Vulcan, la vie du mutant de niveau Omega était pleine de mystère. Tout au long des années 1990, les bandes dessinées des X-Men ont publié de vagues indices sur l’existence d’un autre frère de Cyclops et Havok. La rumeur disait que des personnages comme Gambit et Adam X pourraient être ce frère des Summers, mais il a finalement été révélé qu’un nouveau personnage, Vulcan, était le véritable troisième frère de Scott et Alex Summers dans X-men: Deadly Genesis Ed Brubaker et Trevor Hairsine.

Dans cette mini-série de 2006, il a été établi que Vulcan faisait partie d’une deuxième équipe X-Men précédemment non mentionnée qui a apparemment péri lors d’une mission dans les premiers jours des X-Men. Après avoir exaspéré les X-Men, Vulcan a tourné son attention vers l’Empire Shi’ar. À travers une sanglante campagne de conquête, Vulcain a repris l’empire interstellaire, qui a été englouti dans des conflits cosmiques.

Cependant, Vulcan est réapparu à l’âge de L’aube de X. Vulcain a retrouvé ses frères et sœurs au domicile de sa famille sur la Lune. Bien que l’on ne sache pas encore comment Vulcan est passé du statut de tyran cosmique à celui d’ami avec Wolverine, X-Men # 8 révèle quelques indices importants sur la façon dont le troisième frère Summers a finalement rejoint sa famille.

Dans X-Men # 8, Vulcan fait un mauvais rêve après avoir passé une nuit avec ses anciens coéquipiers. Quand Cyclope et Havok le réveillent, il leur dit qu’il a fait le même rêve qu’il a fait chaque nuit. On y voit Gabriel / Vulcan flottant dans un espace vide rempli d’un mélange psychédélique de blues et de violets.

Bien que cela puisse sembler un scénario plutôt vague à première vue, le rêve montre Gabriel flottant à travers une faille dans le continuum espace-temps appelé la Falla, qui était également le dernier emplacement connu de Vulcan avant l’ère de la L’aube de X.

Lorsque Vulcain régna sur l’empire Shi’ar, il lança une attaque contre l’empire extraterrestre Kree, qui était dirigé par Black Bolt, le chef des Inhumains. Les deux puissants dirigeants ont mis leurs empires respectifs en guerre au carrefour de la Guerre des rois 2010. Au cours de la bataille finale entre Black Bolt et Vulcan à Andy Lanning, la guerre des rois n ° 6 de Dan Abnett et Paul Pelletier, les deux ont créé la faille et se sont apparemment annihilés lorsqu’ils ont libéré leurs pouvoirs près d’une bombe Terrigen et l’ont fait exploser. .

Bien que les deux dirigeants aient apparemment péri dans l’explosion, Black Bolt est réapparu dans Jonathan Hickman et Greg Tocchini 2011 FF # 6. Dans une séquence identique au début du rêve vulcain, Black Bolt se réveille à l’intérieur de la faille. Ensuite, le chef des Inhumains affronte un géant extraterrestre Lovecraftien et est ramené dans l’univers Marvel normal.

Bien que Black Bolt ait trouvé un moyen de contourner la faille présumée, il est supposé inévitable de penser que Vulcain y a péri, car il n’a pas été vu depuis une décennie. Et lorsque Gabriel est réapparu à Krakoa, son retour et sa disposition plus amicale pourraient facilement s’expliquer par les protocoles de résurrection des X-Men.

Cependant, X-Men # 8 affirme fermement que ce n’était pas le cas. Comme une page de données le souligne explicitement dans ce numéro, Vulcan n’est jamais vraiment mort, et il a le souvenir de l’échec de le prouver. Bien que Vulcain soit suffisamment puissant pour avoir manié presque toutes les créatures qui auraient pu l’attaquer sur la faute, il n’est pas clair s’il s’est échappé ou a été sauvé de ce trou dans le temps et l’espace.

Indépendamment de la façon dont Vulcan a échappé à l’échec, le fait qu’il ait reformulé considérablement sa place actuelle dans le monde des X-Men. Le Vulcain qui est maintenant un allié des X-Men semble être exactement le même personnage qui a mené les empires à la guerre. Alors que de nombreux anciens méchants ont rejoint les X-Men au fil des ans, Vulcan a connu l’un des plus grands changements de personnalité de l’histoire de Marvel, et il l’a peut-être fait naturellement. Bien qu’il n’y ait aucune garantie que Charles Xavier ou un autre télépathe n’a pas manipulé l’esprit de Vulcain, les X-Men semblent avoir choisi une nouvelle voie moins tyrannique pour eux-mêmes.

Avec la Terre et potentiellement l’Empire Shi’ar prêt à la guerre avec l’Empire Kree / Skrull combinés dans le prochain crossover Empyre de Marvel, Vulcan est presque certain de jouer un rôle majeur dans les mois à venir. Bien que les prochains numéros de X-Men puissent révéler plus de détails sur la façon dont Vulcan est revenu du pépin à l’univers Marvel, cet ancien tyran pourrait avoir une chance de montrer aux empires cosmiques collectifs de X-Men et Marvel à quel point il a vraiment changé.

