Un nouveau film Blade Runner? Uniquement si une condition est remplie

Dans une récente interview, le réalisateur Denis Villeneuve (Sicario, The Arrival) a parlé du film de 2017, Blade Runner 2049 (suite du classique de science-fiction de 1982 de Ridley Scott). Mais il a également exprimé son intérêt pour le retour à la franchise, mais sous une condition.

“C’est un endroit tellement inspirant, le monde de Blade Runner”, a déclaré Denis Villeneuve. “Le problème que j’ai est le mot” suite “. Je pense que le cinéma a besoin d’histoires originales. Mais si vous me demandez, si je voudrais revisiter cet univers d’une manière différente, je peux dire oui. Il faudrait que ce soit un projet en soi. Quelque chose déconnecté des deux autres films. Une histoire de “détective noir” se déroulant dans le futur … Je me réveille parfois la nuit en rêvant. “

Donc, sa condition pour revenir à Blade Runner Universe est de faire un film qui n’a rien à voir avec les histoires des deux épisodes précédents.

Vaut-il la peine qu’il y ait un autre film dans cette saga?

Blade Runner 2049 il a lieu 30 ans après l’épopée de science-fiction de Ridley Scott et suivre le caractère de Ryan Gosling, qui est responsable de la suppression des anciens modèles de réplication. En outre Harrison Ford Deckard il est revenu dans la suite et dans le casting, ils étaient aussi Dave Baptist (Gardiens de la Galaxie), Robin Wright (Wonder Woman), Ana de Armas (Couteaux à l’arrière) et Jared Leto (Morbius) Bien que le film ait reçu les éloges de critiques spécialisés, il a été un échec au box-office, car il n’a collecté que 249 millions de dollars, avec un budget d’environ 150 millions de dollars.

Maintenant Denis Villeneuve, est avec une autre saga mythique de la science-fiction, car il sera en première Dune le 18 décembre 2020. Il prépare également un film sur Cléopâtre. Curieusement, ce ne sont pas des histoires originales, comme l’a déclaré le réalisateur.

