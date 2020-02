Un nouveau jeu commence … Premier trailer de ‘Spiral: From the Book of Saw’!

Lionsgate a publié le premier trailer officiel de ‘Spirale: du livre de la scie‘, le nouveau film de la franchise SAW qui a imaginé, développé et sponsorisé le comédien Chris Rock, également son protagoniste aux côtés de Samuel L. Jackson, Max Minghella et Marisol Nichols.

Pete Goldfinger et Josh Stolberg (‘Saw VIII’) ont été chargés de signer le livret de ce nouvel épisode, qui s’annonce comme une sorte de croisement entre la réinvention de la franchise et un spin-off, qui a été réalisé de Darren Lynn Bousman, qui à son tour a déjà pris la direction des trois premières suites du film à succès de 2004.

Les habitués Mark Burg et Oren Koules sont revenus pour prendre en charge la production de la bande tandis que Rock a été producteur exécutif avec les créateurs de la franchise, le réalisateur James Wan et le scénariste et acteur Leigh Whannel, et Daniel Heffner, impliqué dans tous les films de la saga.

Le film arrivera aux cinémas espagnol et nord-américain le 15 mai prochain, en ce qui concerne notre pays par la main de DeAPlaneta.

