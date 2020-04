Un nouveau mystère. Bande-annonce et affiche pour la 2e saison de ‘Retrouvailles’

Amazon a publié la bande-annonce et l’affiche officielles de la saison 2 attendue de «Retrouvailles», l’adaptation télévisuelle du podcast éponyme à succès de Gimlet Media dans lequel ses propres créateurs, Eli Horowitz et Micah Bloomberg, servent de scénaristes et de showrunners.

Le réalisateur Kyle Patrick Alvarez (‘Stanford Prison Experiment’) remplace Sam Esmail (‘Mr. Robot’) comme responsable des dix épisodes de cette nouvelle saison dans laquelle l’actrice et chanteuse Janelle Mone (‘Harriet: In Recherche de liberté »,« Antebellum ») remplace également Julia Roberts en tant que protagoniste principale.

Bien qu’ils ne répéteront pas en tant que réalisateur ou protagoniste, Esmail et Roberts continueront d’être liés à cette série d’Amazon Studios et d’Universal Cable Productions (UCP) en tant que producteurs exécutifs par le biais de leurs sociétés respectives, Esmail Corp.et Red Om Films. Les Horowitz, Bloomberg et Alvarez susmentionnés serviront également de producteurs exécutifs aux côtés de Chad Hamilton de Anonymous Content et Chris Giliberti, Alex Blumberg et Matt Lieber de Gimlet Media.

Contrairement à sa première saison, qui était une adaptation assez directe du podcast éponyme, cette deuxième saison se distanciera complètement de la pièce originale et posera un nouveau mystère. Le personnage de Mone se réveille dans un bateau à la dérive dans un lac, sans se rappeler comment il y est arrivé ni qui il est. La recherche de votre identité vous mènera au cœur du Geist Group, une entreprise de bien-être non conventionnelle qui est à l’origine du projet Homecoming.

Dans cette deuxième saison, nous verrons à nouveau Stephan James dans le rôle de Walter Cruz, qui tente de construire une nouvelle vie après ses traumatismes de guerre et le projet Homecoming, quand il se rendra compte qu’une version plus inquiétante du programme est en route … cela me vient à l’esprit.

Hong Chau revient également sous le nom d’Audrey Temple, une assistante initialement simple de Geist qui est néanmoins catapultée dans des positions insoupçonnées au sommet de la chaîne de pouvoir des entreprises.

Pour sa part, cette deuxième saison est accompagnée des principales nouveautés: le gagnant d’un Oscar Chris Cooper en tant que Leonard Geist, le fondateur excentrique de la société, et un lauréat d’un Emmy Joan Cusack en tant que Francine Bunda, une femme militaire tout aussi excentrique.

La première de cette nouvelle saison est annoncée pour le 22 mai prochain, tant aux États-Unis qu’en Espagne.

