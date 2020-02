Un regard sur les nominations Razzie 2020

Hou la la! Pouvez-vous croire les Oscars cette année? Ce fut toute une cérémonie. Je ne peux pas croire qu’ils soient allés avec ce gagnant pour cette catégorie… OK, j’écris ceci avant que le gagnant de la première catégorie ne soit annoncé, mais ça va. Je suis ici pour parler de la 40e nomination annuelle Razzie qui vient de sortir.

En tant que grand fan des Razzies, j’étais un peu préoccupé par le retard, mais j’étais quelque peu soulagé quand ils ont posté sur leur site Web:

Howdy – en raison du calendrier accéléré de l’Oscar 2020 qui a stressé toute l’industrie et est sur le point de gâcher les vacances pour tout le monde, nous ici, aux échelons supérieurs de l’Organisation Razzie, avons décidé d’éviter l’anxiété et de fixer notre propre calendrier cette année. Restez à l’écoute – nous allons être télévisés et nous devons être beaux!

Les membres votants des Golden Raspberry Awards ont fait preuve de diligence raisonnable et se sont frayé un chemin à travers le pire que le cinéma de 2019 avait à offrir et ont fait leurs sélections pour les pires réalisations de 2019 au cinéma.

Dans une surprise, les nominés aux pires images comprennent le flop félin Cats, qui a attiré quatre hochements de tête; Le Rambo de Sylvester Stallone décousu: Last Blood; et le 12ème (!!!) chapitre de Tyler Perry de la longue franchise Medea avec A Medea Family Funeral. John Travolta est également en lice pour la statuette la moins recherchée d’Hollywood dans deux films (The Fanatic and Trading Paint) et plusieurs anciens lauréats des Oscars: Anne Hathaway (nominée pour The Hustle and Serenity) Matthew McConaughey (Serenity) et Judi Dench in Cats.

Faites défiler pour lire la liste complète des candidats ci-dessous.

PIRE IMAGE

Chats

Le fanatique

La hantise de Sharon Tate

Funérailles de la famille Madea

Rambo: Last Blood

PIRE ACTEUR

James Franco / Zeroville

David Harbour / Hellboy

Matthew McConaughey / Serenity

Sylvester Stallone / Rambo: Last Blood

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint

PIRE ACTRICE

Hilary Duff / La hantise de Sharon Tate

Anne Hathaway / L’effervescence et la sérénité

Francesca Hayward / Chats

Tyler Perry / (As Medea) Un enterrement de la famille Madea

Rebel Wilson / The Hustle

PIRE ACTRICE DE SOUTIEN

Jessica Chastain / Phoenix sombre

Cassi Davis / A Funérailles de la famille Madea

Judi Dench / Chats

Fenessa Pineda / Rambo: premier sang

Rebel Wilson / Cats

PIRE ACTEUR DE SOUTIEN

James Corden / Chats

Tyler Perry / A Funérailles de la famille Madea (comme «Joe»)

Tyler Perry / A Funérailles de la famille Madea (comme «Oncle Heathrow»)

Seth Rogan / Zeroville

Bruce Willis / Verre

PIRE COMBO ECRAN

Deux boules de poils / chats mi-félins / mi-humains

Jason Derulo et son «renflement» neutralisé par CGI / chats

Tyler Perry & Tyler Perry (ou Tyler Perry) / Un enterrement de la famille Madea

Sylvester Stallone et sa rage impuissante / Rambo: Last Blood

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

PIRE DIRECTEUR

Fred Durst / Le fanatique

James Franco / Zeroville

Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood

Tom Hooper / Chats

Neil Marshall / Hellboy

PIRE SCÉNARISTE

Chats / Scénario de Lee Hall et Tom Hooper

La hantise de Sharon Tate / Écrit par Danial Farrands

Hellboy / Scénario d’Andrew Cosby

A Funérailles de la famille Madea / Écrit par Tyler Perry

Rambo: Last Blood / Scénario de Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone

PIRE REMAKE, RIP-OFF ou SEQUEL

Phénix sombre

Godzilla, roi des monstres

Hellboy

Funérailles de la famille Madea

Rambo: Last Blood

PIRE DÉGARD IMPRÉVISIBLE pour la VIE HUMAINE et les BIENS PUBLICS

(Nouvelle catégorie pour 2019)

Traîné à travers le béton

La hantise de Sharon Tate

Hellboy

Joker

Rambo: Last Blood

PRIX RAZZIE REDEEMER

Eddie Murphy / Dolemite est mon nom

Keanu Reeves / John Wick 3 et Toy Story 4

Adam Sandler / Uncut Gems

Jennifer Lopez / Hustlers

Will Smith / Aladdin

Quels sont vos choix pour gagner?