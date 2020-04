Un remake des autres de Nicole Kidman est en préparation

Pourtant, un autre film d’horreur reçoit le traitement de remake dans le film fantôme de 2001 de Nicole Kidman, The Others. Deadline rapporte que Sentient Entertainment a obtenu les droits de remake du film, réalisé par Alejandro Amenabar et qui a rapporté 207,8 millions de dollars dans le monde avec un budget de 17 millions de dollars.

Le film mettait en vedette Kidman en tant que veuve dans la Grande-Bretagne de la Seconde Guerre mondiale dont les enfants souffrent d’une maladie photosensible. Quand elle embauche trois domestiques, une série d’événements étranges obsédants commencent à se produire qui parlent d’un horrible secret.

Selon le site, le plan est de «réinventer et moderniser l’histoire», avec un intérêt significatif de la part des talents du nom.