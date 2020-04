Un trésor. Un meurtre. Bande-annonce de la série Outer Banks

Netflix a publié le premier aperçu de sa future série pour adolescents «Outer Banks», un projet qui atteint les mains du producteur exécutif Jonas Pate, du producteur-conseil Josh Pate et de la romancière Shannon Burke. La bande-annonce et son affiche sont disponibles ci-dessous.

C’est un drame qui suit un groupe d’amis adolescents connu sous le nom de “Pogues”, dont le point de rencontre est généralement les plages des Outer Banks, en Caroline du Nord. Lorsqu’un ouragan gâche la saison estivale, les amis commencent une série d’événements illicites qui conduisent à retrouver un navire disparu. Pas facile, car obtenir les indices nécessaires pour trouver le trésor comporte un risque élevé.

Alors que les Pogues entreprennent la recherche, des romans interdits et de grandes tensions seront forgés entre le groupe et leurs rivaux, ainsi qu’entre eux. Bref, un été plein de mystère, d’amour et d’aventures qui ne seront jamais oubliés.

La série sera diffusée le 15 avril avec John B., Rudy Pankow comme JJ, Jonathan Daviss comme Pape, Madison Bailey comme Kiara, Madelyn Cline comme Sarah Cameron, Charles Esten comme Ward Cameron, Austin North comme Topper et Drew Starkey comme Rafe Cameron.

