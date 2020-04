Un type de serpent sera nommé d’après un personnage de Harry Potter

Partager

La franchise Harry Potter a des fans du monde entier et ils ont nommé une nouvelle espèce de serpent nouvellement découvert comme personnage de la saga.

La maison Serpentard est liée aux serpents et maintenant une nouvelle espèce sera à jamais liée à la saga Harry Potter. Dans le nord-est montagneux de l’Inde, une vipère vert vif a récemment été découverte. Il a été nommé, Trimeresurus Salazar. Le serpent venimeux peut également être appelé causalement la vipère du Salazar. Il s’agit du dernier ajout au genre Trimeresurus, qui comprend au moins 48 autres espèces de vipères en Asie de l’Est et du Sud-Est.

Dans l’histoire de la saga Harry Potter, Salazar Serpentard Il était l’un des quatre fondateurs de l’École de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard, avec Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle y Rowena Serdaigle. C’est pourquoi la Maison Serpentard tire son nom (son symbole est un serpent). Il était bien connu pour être des étudiants nés de moldus suspects et détestés. À leur avis, ils ne devraient même pas être autorisés à assister à Poudlard. Il est également responsable de la Chambre des secrets et du basilic en son sein.

Image du serpent Trimeresurus Salazar.

Vont-ils faire le film sur la création de Poudlard?

Les fans de la saga Harry Potter ont toujours demandé à en savoir plus sur la façon dont l’école de magie de Poudlard a été fondée et sur la relation entre les 4 grands sorciers qui ont nommé les quatre maisons. Ce serait un argument très intéressant à prendre au cinéma. Mais au lieu de cela, ils ont préféré faire les films Fantastic Beasts qui nous montrent une bataille impressionnante entre les magiciens qui veulent arrêter Gellert Grindelwald.

Bien que grâce au succès de la franchise Harry Potter, ils offriront sûrement plus de moments de cette histoire et il se pourrait que ce soit Salazar Serpentard, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle et Rowena Ravenclaw.

