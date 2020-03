Un X-Men est devenu le roi des trillions d’étrangers

L’un des plus jeunes membres des X-Men a une énorme armée d’étrangers à sa disposition.

Les Marvel X-Men se sont de nouveau retrouvés empêtrés dans des conflits galactiques entre d’anciens empires extraterrestres. Cette fois, c’est à plus grande échelle que jamais. Depuis la nouvelle bande dessinée, l’espèce entière The Brood (El Nido), un esprit de ruche couvrant dix mille mondes, mille reines et six milliards d’êtres, est tombée sous le commandement de Broo, l’un des élèves du primaire de Wolverine.

La couvée est l’une des espèces les plus mortelles que le multivers Marvel. Survivants d’un univers mort, ces extraterrestres injectent des œufs dans leurs proies qui consomment et reproduisent l’hôte d’origine. Quelque chose comme Xénomorphes du film Alien, mais une énorme armée d’entre eux.

Normalement, Brood est un prédateur brutal qui suit un esprit de ruche ressemblant à un insecte.

Mais les X-Men ont rencontré l’un d’eux qui était mutant et qui a développé l’intelligence et la pensée indépendante. Ils l’ont adopté et l’ont inscrit à la Wolverine School for Young Mutants, où il a pris le nom de Broo. Il est un prodige scientifique, mais il a lutté avec sa nature prédatrice. Un professeur invité nommé Deathlok a analysé le flux de temps pour décider que Broo avait 22% de chances de guérir tous les cancers au cours des cinq prochaines années et 34% de chances de manger plusieurs de ses camarades de classe. Mais Deathlok ne s’attendait clairement pas à ce qui se passait vraiment.

Dans les derniers numéros de X-Men, les New Mutants sont revenus d’une aventure spatiale avec un œuf mystérieux qui s’est avéré extrêmement précieux pour rivaliser avec les États-nations extraterrestres, les Kree et les Shi’ar, ainsi que la Brood. Depuis que les Kree et les Shi’ar se sont battus pour son emplacement et que Brood a envahi la Terre pour le récupérer. Les X-Men les ont rejetés tandis que Broo et ses collègues ont étudié l’œuf pour découvrir ses secrets.

X-Men # 9 a révélé ce que le roi des œufs est en fait une super arme développée par les scientifiques de Kree pour dominer la couvée. Une fois activée, elle produirait un King Brood, une créature unique dont les phéromones le placeraient aussi loin au-dessus des Brood Queens que les Queens étaient au-dessus des soldats complètement jetables. Cela permettrait aux Kree de contrôler le roi contre des puissances intergalactiques rivales et de les consommer avec des milliards de prédateurs mortels. Lorsque diverses factions extraterrestres sont tombées sur les X-Men dans une bataille massive, la Brood s’est soudainement arrêtée sur place. Certains étaient heureux de voir l’espèce céder, mais d’autres ont reconnu qu’une ruche entière était un présage terrifiant. Tout le monde a regardé autour de lui pour voir où allait l’œuf lorsque Broo a annoncé la mauvaise nouvelle. “Désolé”admit-il en se léchant les doigts. “Je l’ai mangé.”

Le récit le confirme: les domaines du roi des œufs ont été transférés au jeune Broo, lui conférant une autorité inhérente sur chaque ruche Brood qui existe. Ce n’est pas la première fois qu’un personnage X-Men dirige un empire. Plus récemment, le frère fou de Cyclope, Vulcan, a temporairement gouverné Shi’ar. Mais c’est un type de pouvoir beaucoup plus immédiat. Les dirigeants de l’empire galactique peuvent avoir la suprématie politique, mais Broo est un roi au niveau biologique. Les Brood sont plus qu’une ville. Ils sont une seule entité vaste couvrant plusieurs galaxies. Les armées extraterrestres qui approchent de la Terre dans la prochaine histoire d’Empyre doivent surveiller attentivement les mutants … car ils sont devenus une superpuissance interstellaire.

