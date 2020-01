Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie? L’inspiration derrière Howard d’Adam Sandler! – HITC

Le duo de réalisateurs l’a de nouveau mis hors du parc.

Le public se demande si Uncut Gems est basé sur une histoire vraie après que Netflix a dévoilé une bande-annonce et une date de sortie.

La plupart des cinéphiles ont des sentiments assez forts envers Adam Sandler, avouons-le…

L’acteur et comédien américain de 53 ans est certainement un goût acquis, mais il est clair de voir pourquoi beaucoup ne sont pas fans. Il nous a donné quelques-unes des comédies les plus discutables du 21e siècle, mais aucune n’a été plus condamnée que Jack et Jill de 2011, qui voyaient l’artiste interprète jouer un double rôle, ni rien de bon.

Les comédies comme Happy Gilmore, d’autre part, ont des fans qui restent solides à ce jour. Le problème que beaucoup ont avec lui semble provenir de leur conviction qu’il est seulement capable d’être un acteur comique. C’est faux.

Adam a prouvé à de nombreuses reprises qu’il est capable d’un travail dramatique exceptionnel, pas mieux que dans des films comme Punch-Drunk Love, The Meyerowitz Stories et Reign Over Me.

(L-R) Ronald Bronstein, Adam Sandler, Josh Safdie et Benny Safdie assistent au gala du Conseil national d’examen 2020 le 08 janvier 2020 à New York.

Adam Sandler stars dans Uncut Gems

Avec Uncut Gems, il offre les performances croissantes de toute sa carrière de Howard Ratner, un bijoutier de New York plus grand que nature à la recherche du score de sa vie.

Approché sous tous les angles, le voyage de Howard en est un qui a vu le public saisir férocement les accoudoirs de leurs sièges. C’était l’un des films les plus acclamés de 2019 et est finalement arrivé dans les cinémas britanniques le vendredi 10 janvier 2020 avant d’être mis sur Netflix le vendredi 31 janvier.

Le virage remarquable d’Adam Sandler a suscité le plus d’éloges, ainsi que la direction sublime de Josh et Benny Safdie.

Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?

Non… pas exactement.

Cependant, il existe certainement des inspirations notables. Selon PopSugar, le film des Safdies a été façonné par des histoires que leur père leur a racontées. Il a travaillé dans le quartier du diamant sur le bloc West 47th Street et a travaillé pour apporter des bijoux de l’expédition de gros à de nombreux magasins.

Dans une interview avec The Wrap, Josh Safdie a révélé l’inspiration réelle du personnage d’Adam Sandler: «… il [his father] a travaillé pour un gars du nom de Howard qui était un outsider dans le quartier du diamant, un vrai personnage… Notre Howard n’est même pas un peu comme le vrai Howard, mais il n’y aurait pas notre Howard sans le vrai Howard. »

Il a poursuivi: «C’était une inspiration pour nous de penser:« Oh, ce monde peut être exploré et miné pour ces histoires et ces moments incroyables qui ne pouvaient exister que dans ce bloc de la 47e rue. »

Donc, bien que ce soit loin d’être basé sur une histoire vraie, ils ont en effet été influencés par des histoires de vraies personnes qui ont contribué à façonner le projet.

Josh Safdie, Adam Sandler et Benny Safdie assistent aux IFP Gotham Awards 2019 le 2 décembre 2019 au Cipriani Wall Street à New York.

Célébrons les frères Safdie!

Le scénario a été écrit par les réalisateurs Josh et Benny Safdie avec Ronald Bronstein.

Dans une interview avec Dazed, Josh a déclaré: «Nous n’avons pas passé dix ans dessus pour aggraver les gens. C’est le monde dans lequel nous vivons et c’est le monde que nous aimons ».

C’est le monde effréné auquel nous nous attendons maintenant de la part des réalisateurs, qui ont livré Good Time avec Robert Pattinson et Heaven Knows What. Ces cinéastes sont des maîtres de la tension, et avec Uncut Gems, ils sont absolument à la hauteur de leurs pouvoirs.

