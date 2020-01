Underworld, la véritable série d’action annulée par George Lucas

Bien avant Le Mandalorien ils font presque une vraie série d’action appelée Star Wars: Underworld, bien que George Lucas Je ne l’ai pas vraiment convaincu.

Ils ont publié en ligne les images de test de l’émission de télévision réelle annulée intitulée Star Wars: Underworld. Alors que la franchise a finalement fait le saut vers la télévision en direct l’automne dernier avec Le Mandalorien, les fans savent que George Lucas Je cherchais à faire de même en 2005.

Star Wars: Underworld elle s’établirait entre les préquelles et les trilogies originales, c’est-à-dire la période de temps où l’Empire accéda au pouvoir. Plus précisément entre Épisode III: La vengeance des Sith (2005) et le Épisode IV: Un nouvel espoir (1977). Cinquante scripts ont été écrits et le plan initial a nécessité 100 épisodes de 42 minutes. Malheureusement, en raison de problèmes de coûts, les épisodes ne se sont jamais produits.

La série était toujours sur la table lorsque Disney a acheté Lucasfilm, mais évidemment Star Wars: Underworld Il n’a jamais vu la lumière du jour. Mais maintenant, ils ont opté pour Le Mandalorien et la série de Cassian Andor et de Obi-Wan Kenobi.

La vidéo que nous laissons ci-dessous, nous pouvons voir une courte scène et un tournage derrière les caméras. Tout avec un écran vert comme George Lucas aimait:

De quoi parlait cette série?

Star Wars: Underworld Il a été placé dans le ventre louche de Coruscant, la séquence montre un espion rebelle utilisant un appareil pour voler des plans impériaux qui semblent être liés à un Star Destroyer. Des soldats d’assaut et des droïdes de surveillance patrouillent dans les rues, illustrant la puissance croissante de l’Empire. L’inclinaison de George Lucas La technologie est présentée ici complètement, car les images sont une bonne combinaison de techniques pratiques et numériques. Les acteurs portent de vrais costumes de soldat d’assaut (contrairement aux clone troopers entièrement numériques des préquels), mais ils tournent principalement sur un écran vert et les environnements de Coruscant Ils sont ajoutés pendant qu’ils roulent.

Star Wars: Underworld Cette proposition aurait pu être trop coûteuse lors de son examen initial. Cela aurait probablement été plus probable aujourd’hui, surtout à un moment où il y a une guerre dans les services de streaming et où ils dépensent beaucoup d’argent pour leur contenu.

Article précédentLe Flash confirme que Dragon Ball Z existe dans l’univers DC Comics

Article suivantConfirmé: One Piece aura une série en direct sur Netflix

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.