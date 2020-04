Une affiche dévoile la nouvelle gamme Avengers pour la phase quatre du MCU

Après les événements de Endgame, les Avengers ne seront plus les mêmes. Entre la perte de certains de nos héros préférés et d’autres qui ont suivi une nouvelle voie, de nombreux emplois sont disponibles pour remplacer les précédents Avengers. Maintenant, un nouveau fan art révèle à quoi pourraient ressembler les nouveaux membres possibles des Avengers, que nous verrons dans leurs propres films et séries pour la phase quatre du MCU.

Yadvender Singh Rana, une artiste numérique, a partagé via son compte Instagram ce qui pourrait facilement être l’affiche Avengers 5, rassemblant tous les héros que nous verrons dans la phase quatre du MCU en tant que groupe légendaire de héros renouvelé.

Le dernier morceau de Singh Rana présente des survivants de l’équipe Avengers: Fin de partie ressemblant à une série d’affiches comme celles des films précédents. Ces nouveaux Avengers sont composés de certains membres attendus comme Captain Marvel et Doctor Strange. Cependant, certaines des surprises que l’illustrateur nous présente sont Nebula et Mantis. Nous avons même Thor, qui serait le seul membre des six Avengers d’origine.

Nous ne savons pas encore si nous aurons un Avengers 5 ou un nouveau film Avengers, mais comme le spécule Singh Rana dans la description de son illustration, les futurs films Avengers que nous pourrions avoir devraient être extrêmement épiques, car après les événements d’Infinity War et Endgame, les choses ne seront plus jamais les mêmes.

Pour l’instant, le calendrier des futurs films MCU a subi une modification majeure en raison du retard de Black Widow par le coronavirus, de sorte que la plupart des films et séries Marvel les plus attendus arriveront plus tard que prévu.