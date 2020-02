Une annonce de casting espère que Robin apparaîtra

Partager

Le Batman continue de nous dire des nouvelles. Le nouveau film de DC Comics, qui est en plein tournage, est dans une nouvelle rumeur après la publication d’une annonce de casting où ils recherchent un acteur pour jouer Robin.

Sans aucun doute, Le batman C’est l’un des films les plus attendus de l’année prochaine. Matt reeves et Robert Pattinson Ils seront chargés de le mettre au monde, avec un casting composé de grands acteurs et actrices. Dans ce cas, ce ne sera pas un film d’origine, mais le chevalier noir combattra le crime depuis un an, il est donc dit qu’il pourrait être basé sur la bande dessinée de l’an 1. Il pourrait également nous présenter Dick Grayson plus connu comme Robin, ou du moins ouvrir la voie pour le voir plus tard.

Selon Cinema Blend, dans The Casting Collective, il a été publié qu’un homme ou une femme de toutes les ethnies, âgé de plus de 17 ans, qui vit dans le nord-ouest de l’Angleterre et qui a de l’expérience ou des compétences dans les cirques en tant qu’acrobate, pour un grand film d’action qui sera enregistré à Liverpool en mars. Même si il n’est pas spécifié que c’est pour The Batman, Le film est en train d’être enregistré en Angleterre en ce moment, et ces compétences de cirque pourraient correspondre à un rôle comme Robin puisque le personnage avant de rejoindre Batman était un acrobate.

En outre, ce serait la première apparition de Robin dans un vrai film d’action depuis Batman et Robin de 1997 si l’on ne compte pas la demi-apparition dans The Dark Knight: La légende renaît sous le nom de John Blake ou la référence dans le costume dans Batman v Superman: The Dawn of Justice.

Tournage de filtration

Le batman est enregistré en ce moment à Glasgow, et il semble que ils ne font pas trop attention aux fuites, car au cours des semaines, nous avons pu voir de nombreux détails de la nouvelle bande. Récemment, nous avons pu voir la double action de Pattinson au volant de la Batmoto avec la combinaison parfaitement visible.

