Une belle journée dans le quartier après le générique garde les fans enfermés dans leurs sièges! – HITC

Si nous pouvions choisir d’avoir un voisin, Tom Hanks serait juste là-haut sur la liste.

Une belle journée dans le quartier vaut le détour, mais vaut-il la peine de rester après le générique?

Tom Hanks, vous l’avez encore fait!

L’acteur américain de 63 ans est l’un des acteurs les plus populaires aujourd’hui, ce qui est le cas depuis des décennies. Tout au long de sa carrière, il a réalisé des performances phares comme Splash, Forrest Gump, The Green Mile, Road to Perdition, Captain Phillips, Saving Private Ryan… honnêtement, nous pourrions être ici toute la journée.

Dans son dernier film – Une belle journée dans le quartier – il aborde le rôle de Fred Rogers, un présentateur de télévision pour enfants dans la vraie vie avec un cœur d’or.

Il a été inspiré par l’article Esquire de 1998 “Pouvez-vous dire … Héros?” De Tom Junod et le film met en vedette Matthew Rhys en tant que journaliste sceptique à la fois. Le film a été acclamé par la critique et le public, mais abordons quelque chose.

(COUVERTURE EXCLUSIVE) Susan Kelechi Watson, Tom Hanks, Marielle Heller, Matthew Rhys et Chris Cooper assistent à l’appel photo pour «Une belle journée dans le quartier» au Four Seasons Hotel…

Une belle journée dans le quartier: après les crédits

Si vous restez jusqu’à juste après le film, vous aurez droit à une belle séquence pendant le générique.

Comme le souligne After Credits, pendant le générique, nous assistons à la magie des coulisses alors que l’équipe se rassemble et travaille sur les nombreux modèles que nous voyons utilisés pendant le film. En fait, ils font partie intégrante de certaines scènes.

Accompagnant les visuels, ils ont M. Rogers chantant “Vous devez le faire”, ainsi que des images de lui chantant pour conclure les choses.

C’est une belle touche pour terminer, mettant en évidence le soin supplémentaire qu’ils ont pris pour aider à reproduire le monde de Fred à la main, tout en soulignant l’authenticité de la production.

Les fans louent une belle journée dans le quartier

Il a été adopté à bras ouverts par la plupart des publics, de nombreux utilisateurs se rendant sur Twitter pour exprimer leurs pensées et leurs remerciements.

Découvrez une sélection de tweets:

Plus de Marielle Heller

Les fans de A Beautiful Day in the Neighbourhood devraient absolument consulter le travail précédent de la réalisatrice Marielle Heller.

Avant cela, elle a dirigé le fantastique Can You Ever Forgive Me? avec Melissa McCarthy dans une meilleure performance en carrière en tant que Lee Israel.

Le film – avec sa dernière – aide vraiment à capturer la gamme de Marielle, tout comme son premier long métrage de fiction, The Diary of Teenage Girl. Étant donné qu’elle a trois films solides à son actif, tous variés, nous avons hâte de voir ce qu’elle sortira ensuite.

Dans d’autres nouvelles, qui est la star de The Stranger Brandon Fellows?