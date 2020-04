Une chasse divertissante et addictive

Killing Eve est l’une des séries les plus acclamées par le public ces dernières années. Avec Sandra Oh et Jodie Comer à la tête du casting, la fiction vient de sortir sa troisième saison et ici on vous dit si ça vaut le coup d’être regardée.

Vous avez peut-être entendu parler de Killing Eve, une série qui a été nominée pour des prix importants et a même remporté certains d’entre eux. Cette fiction, qui vient tout juste de sortir sa troisième saison, a réussi à devenir l’une des séries préférées du public. Il y a plusieurs raisons à ce grand succès, mais parmi elles, son intrigue se démarque, mettant en vedette principalement des femmes fortes et déterminées.

Pour ceux qui ne savent pas ou ne se souviennent pas, la série suit de près deux femmes avec une intelligence prodigieuse. D’une part, nous avons Villanelle, un meurtrier psychopathe immergé dans le luxe de sa profession et de l’autre est Eve, un agent de sécurité qui aura pour objectif principal de traquer ce criminel. Entre les deux, il se passera beaucoup de choses, mais le plus notable est l’admiration et même l’obsession qu’ils ressentiront les uns pour les autres.

Un duo explosif

Dans cette poursuite sans fin, Sandra Oh y Jodie Comer Ils parviennent à fasciner les téléspectateurs par leurs performances admirables. La chimie entre les deux va au-delà de l’écran, rendant la relation et les rebondissements entre les deux extrêmement crédibles. Une tension qui submerge la personne de l’autre côté de l’écran, et qui veut que les épisodes aient plus d’une scène entre eux.

En plus de rendre fascinante la complicité dans leur façon de raconter, les actrices réalisent également une combinaison parfaite entre drame et comédie. De cette manière, Killing Eve parvient à se différencier du reste de la série avec des complots de police, grâce à son grand duo de protagonistes et au merveilleux script créé par Phoebe Waller-Bridge.

Ils savent garder le pouls de la série

Phoebe Waller-Bridge a réussi à adapter le roman en Luke Jennings avec une formule addictive et éblouissante. De cette manière, Killing Eve parvient à garder le pouls de l’histoire, ce qui la rend addictive. Surtout dans sa première saison, la série parvient à vous avoir complètement piégé devant l’écran. Sans grands rebondissements ou effets de triche, le spectateur est toujours diverti et désireux d’en voir plus.

Quant à son argumentation, il est vrai qu’il s’agit d’un drame criminel. Les gens meurent constamment, certains de manière non discrète. Mais Killing Eve il y a beaucoup d’amour ou, du moins, d’attraction entre les deux protagonistes. Celle d’Eve Polastri et Villanelle est une histoire de passion manuelle. Il y a une tension sexuelle infinie qui nous donne envie de finir ensemble. Les deux fonctionnent très bien ensemble, même sans se voir en direct.