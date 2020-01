Une critique du film Hidden Life – Terrence Malick rencontre le public à mi-chemin – HITC

Studio Babelsberg et al.

Terrence Malick est de retour avec son film le plus acclamé depuis des années. Le cinéaste diviseur a clairement une histoire importante à raconter avec sa dernière épopée, mais à travers une durée de près de trois heures, il est trop souvent éclipsé par un style exercé avec plus d’imagination auparavant – 3/5

Lorsque vous discutez des grands auteurs du cinéma, vous trouverez rarement Terrence Malick absent de la conversation.

Tout a commencé en 1973…

Son premier long métrage de réalisateur Badlands allait devenir l’un des films les plus remarquables et les plus acclamés de la décennie, mais bien sûr, il ne faisait que commencer. Days of Heaven – son deuxième effort – est largement considéré comme l’une des plus belles réalisations du médium. En effet, il est enivrant sous tous les aspects, ce qui rendait d’autant plus surprenant qu’il ne soit pas revenu avec son prochain film – The Thin Red Line – pendant une vingtaine d’années.

Après The New World 2005, le cinéaste a dévoilé son film le plus expérimental et ambitieux à ce jour. L’Arbre de Vie était distinctement Malick, mais maintenant, beaucoup y voient le tournant, marquant une nouvelle phase de sa carrière.

Ses trois offres subséquentes – To the Wonder, Knight of Cups, Song to Song – ont été incroyablement conflictuelles à la sortie et de nombreux fans de son travail précédent ont critiqué Malick pour une approche style sur substance. Cependant, A Hidden Life a été considéré par la majorité de ses détracteurs comme un retour à la forme, racontant la véritable histoire de Franz Jägerstätter (joué par August Diehl), un objecteur de conscience autrichien qui a refusé de prêter serment et de se battre pour Hitler pendant World. Seconde guerre mondiale.

En réfléchissant aux affirmations selon lesquelles il s’agit du retour de Malick à la forme, il est agréable que son dernier film adopte une approche plus narrative de la narration et qu’il existe une structure claire.

Il veut nous plonger dans le monde idyllique que Franz a trouvé à Radegund, en faisant des comparaisons entre la personne et le lieu. Il existe un lien spirituel et religieux entre Franz, sa famille et la terre, qui ressemble à une partie des nuages; un Eden céleste. C’est grâce à cette exploration que le directeur de la photographie Jörg Widmer est capable de capturer des moments de pureté cinématographique et de bonheur.

Le premier acte est magnifiquement réalisé et présente tout ce que vous attendez d’une production de Malick, avec une voix atmosphérique, des images saisissantes et un travail de caméra inventif. Cependant, c’est un film qui se sent quelque peu en conflit entre deux phases de la carrière du cinéaste.

Il y a une histoire à raconter ici, mais il y a des parties du film qui cèdent à l’indulgence alors que nous devrions vraiment explorer l’état émotionnel et l’emprisonnement de Franz. Au lieu de cela, une grande partie de la durée de trois heures semble trop répétitive, et il y a une dépendance à la musique dominatrice pour évoquer le spirituel alors qu’en réalité, ces moments seraient beaucoup plus intimes et mieux servis en silence. Lorsque vous racontez une épopée de trois heures, vous devez parfois faire preuve de retenue.

En fin de compte, il est difficile de croire que Malick n’a pas été en mesure d’entretenir davantage de liens entre nous et Franz pendant une durée aussi lourde. Ne vous y trompez pas, c’est une histoire personnelle, mais la façon dont elle est racontée crée un tel sentiment de distance.

Un film de Terrence Malick est toujours un motif de fête, car même aujourd’hui, très peu font des films comme lui, à l’exception de réalisateurs comme Carlos Reygadas (Our Time, Post Tenebras Lux). Il y a des éléments à admirer, mais cela étant dit, cela n’atteint pas le sens de la narration prédominant dans ses films précédents, ni n’est aussi élégant et absorbant que sa production au cours de la décennie précédente.

