Une expérience pénible. Bande-annonce espagnole et affiche de «A moment in time – Waves»

Universal Pictures a publié la bande-annonce espagnole et l’affiche de ‘Un moment dans le temps – Vagues‘, le nouveau film écrit et réalisé par Trey Edward Shults (‘ Arrive at night ‘). Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Sterling K. Brown, Rene Elise Goldsberry, Alexa Demie et Lucas Hedges mènent le casting de cette production A24 (‘The Farewell’, ‘The Lighthouse’) qui atteindra les cinémas espagnols le 31 prochain de janvier.

Situé dans les paysages vibrants du sud de la Floride, il raconte le voyage émotionnel d’une famille afro-américaine basée à la périphérie de la ville – et dirigée par un père dominant plein de bonnes intentions – qui, après une grave perte, doit se frayer un chemin à travers l’amour , pardon et union.

“Un moment dans le temps – Vagues«C’est une histoire choquante sur la capacité des êtres humains à ressentir de la compassion et à continuer de croître même dans les moments les plus sombres.

Cliquez ici pour le regarder sur YouTube

Ceci et d’autres trilers peuvent les trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section de Bandes-annonces et vidéos du web.