Une explosion dans le tournage de Matrix 4 cause des dégâts à San Francisco

Ils montrent de nombreux détails sur le tournage de Matrix 4 et ont eu de graves incidents lors du tournage dans la ville de San Francisco.

Depuis NBC Bay Area Ils ont rapporté que de nombreuses personnes expriment actuellement leur mécontentement face au tournage à San Francisco. Un groupe de travailleurs a averti qu’une explosion de la fusillade de Matrice 4 Il a fini par faire fondre des milliers de dollars de plastique qu’ils utilisaient. Ce fut une explosion particulièrement intense, mais il y avait aussi des voitures touchées et des lampes de construction ont également ressenti les conséquences de l’incident.

“Nous venons de voir le plastique qui a fondu, donc nous ne savions pas ce qui se passait”, a déclaré à NBC Encar Orozco de JCDecaux Street Furniture. “Nous avons appelé notre manager et découvert qu’il s’agissait d’une explosion du film Matrix 4.”

Un autre citoyen ne semblait pas autant offensé par les dommages qu’il avait causés.

“Je suppose que le coût de faire des affaires”, a déclaré Marianne Sarrazin, une résidente de San Francisco. «Chaque fois qu’ils prennent des mesures de sécurité. Mais des choses arrivent. S’ils doivent couvrir le coût des dommages, je pense que je suis d’accord avec cela. »

Alors qu’une femme a également remarqué à quel point c’était surréaliste de voir des équipes de tournage rouler tout au long de la journée.

«Lorsque j’ai regardé par la fenêtre et réalisé que l’hélicoptère était si proche, j’ai pensé:« Oh, j’espère qu’il ne heurte pas le bâtiment. Mais non, ils étaient vraiment en sécurité. »

Beaucoup d’informations sur le film fuient.

Comme Matrice 4 Il tourne au milieu de San Francisco, il y a beaucoup de gens qui filtrent les images de ce qui se passe. On pouvait voir plusieurs scènes de l’action double en sautant dans un bâtiment et aussi à un NEO (Keanu Reeves) avec une barbe et semble désorienté étant localisé par Trinity (Carrie-Anne Moss). Ils sont tous deux montés sur une moto et ont commencé à tirer où ils ont été pourchassés.

Êtes-vous impatient de réintégrer Matrix 4? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Le film sortira en salles le 21 mai 2021.

