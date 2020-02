Une fiancée de 90 jours présente Angela Deem dans un autre combat révélateur

Un aperçu Fiancé 90 jours montre Angela Deem ayant un autre argument, résultant en un autre combat lors de l’épisode révélateur. La native de Géorgie a eu un combat majeur à chaque émission de retrouvailles où elle a participé, alors que les fans se demandent pourquoi elle ne peut pas contrôler son tempérament, cela rend également la télévision intéressante.

Angela, 54 ans, et Michael, 30 ans, ont montré leur relation tumultueuse avec le public sur 90 jours Fiancé: avant les 90 jours sur la saison 2 et la saison 3. Il y a eu beaucoup de ruptures en raison d’une montagne de problèmes de confiance entre les deux après que Michael a admis avoir trompé Angela peu de temps après leur première rencontre. Maintenant, ils essaient de mettre leurs combats derrière eux afin de se concentrer sur l’avenir. Quand les fans les ont vus pour la dernière fois dans la saison 3 de 90 Day Fiancé: Avant les 90 Days, Angela se préparait à l’arrivée de son fiancé quand il a été révélé que le visa de Michael avait été refusé, ce qui signifiait qu’elle devrait à nouveau aller au Nigéria. Cette fois, ils explorent la possibilité de se marier là-bas plutôt qu’aux États-Unis.

Au cours d’un aperçu de ce dimanche, Angela est une fois de plus à la hauteur de ses anciennes manières de crier et de lancer des arguments. Le jeune marié a crié à une victime inconnue “embrasse ce blanc, trash a **.” Il s’agit de la troisième spéciale de retrouvailles de la star de télé-réalité. Lors d’un autre clip secrètement révélé, Angela semblait bouleversée par un commentaire qui l’a forcée à se lever et à prendre d’assaut le plateau en laissant l’hôte, Shaun Robinson, à court de mots. Apparemment, Michael a essayé de défendre Angela en demandant à l’agresseur “Quel genre de détritus est-ce?”

Les fans spéculent déjà qui pourrait être la victime du mystère. Beaucoup disent qu’il est possible que ce soit l’ami de Michael de chez lui qui ait qualifié la star de la réalité de trash. Cela ferait un bon feuilleton télévisé car la pêche de Géorgie n’avait jamais pu s’entendre avec les amis de son mari qu’elle a surnommés les “bouffons”. Angela avait déjà renoncé à son rêve d’avoir un mariage aux États-Unis pour que sa famille puisse voir alors qu’elle s’envolait pour Lagos, au Nigéria, avec une équipe de tournage de TLC pour épouser Michael.

Pour de nombreux fans, ce n’est pas une vraie révélation jusqu’à ce qu’Angela ait donné son avis de la seule manière qu’elle sait comment – crier à plein volume. Les fans de l’émission à succès TLC sont également positifs, ce ne sera pas la dernière fois qu’ils verront le couple car il y a encore un mariage à diffuser.

Fiancé 90 jours diffusé le dimanche à 20 h HNE sur TLC

