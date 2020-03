“Une fille de Mogadiscio” avec Aja Naomi King dans les salles le 3 avril – Blackfilm

Pembridge Pictures et Umedia sortiront Une fille de Mogadiscio, avec Comment s’en tirer avec le meurtre Aja Naomi King, en Irlande le 3 avril 2020, à la suite d’une première caritative à Dublin au profit de la Fondation Ifrah le 24 mars. Il y aura une projection spéciale à l’IFI suivie d’un Q&A avec la réalisatrice Mary McGuckian et Ifrah Ahmed le soir du 3 avril

Le film sur l’autonomisation des femmes est une histoire vraie basée sur le témoignage de Ifrah Ahmed, qui – après avoir fui la Somalie déchirée par la guerre – a émergé comme l’un des principaux militants internationaux contre la violence sexiste. Mary McGuckian (The Price Of Desire) dirige et a écrit le script. Le tournage est en cours en Belgique avant de s’installer en Irlande et au Maroc. Découvrez une photo de premier regard de King en tant que Ahmed ci-dessus.

Ahmed est né dans un camp de réfugiés en Somalie en 2006 et a émigré en Irlande à l’adolescence. Racontant ses expériences traumatisantes d’enfance de mutilations génitales féminines lors de sa demande de statut de réfugiée, elle est de nouveau traumatisée et s’engage à consacrer sa vie à l’éradication de la pratique – en poursuivant sa campagne jusqu’au président de l’Irlande et enfin au Parlement européen et Nations Unies.

Martha Cango Antonio (Noir et Barkhad Abdi (Captain Phillips) joue également avec Icône somalienne, Maryam Mursals.

A Girl From Mogadishu est une production de Pembridge (Irlande) et Umedia (Belgique), avec des services de production fournis par Dune Film Productions au Maroc.

Produit par McGuckian et Umedia PDG Adrian Politowski, Headgear & Metrol Technology présente en association avec Premier Picture et The Exchange, une coproduction avec U Media et Screen Brussels, produite en association avec Bord Scannán na hÉireann (The Irish Film Board).

Les producteurs exécutifs sont Tom Harberd, Phil Hunt et Compton Ross pour coiffures; Anastasia Garret, Jason Garret et David Rogers pour Premier Picture; Peter Bevan, Nadia Khamlichi, Tatjana Kozar et Gilles Waterkeyn pour Umedia; Lesley McKimm pour l’Irish Film Board; Brian O’Shea pour The Exchange; et les membres du conseil d’administration de la Fondation Ifrah, Emma Beanland et Caroline Keeling.

