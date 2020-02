Une grande équipe de super-héros Marvel pourrait avoir un nouveau film

Ils développent de nombreux projets de UCM et tout indique qu’ils pourraient adapter une équipe de super-héros Marvel pour le cinéma ou la télévision.

De nouvelles informations circulent en ligne indiquant qu’elles développent un film ou une série d’une nouvelle équipe de super-héros Marvel qui sera une continuation de Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021).

Alors d’abord, ils feront le nouveau film sur les origines de Maître de Kung Fu de Simu Liu et ils présenteront probablement aussi le Agents Atlas, une équipe de super-héros Marvel qui pourrait plus tard avoir son propre spectacle Disney + ou même un film.

Qui sont ces personnages selon les bandes dessinées?

Les Agents Atlas Ils existent depuis les années 50 et présentaient une grande variété de personnages disparates. Le titre a été relancé l’année dernière Nouveaux agents Atlas de Greg Pak, avec une équipe de super-héros asiatiques et asiatiques américains Marvel comme Shang-Chi, soie, renard blanc et Brawn. Cela permettrait également Parc Randall Je suis revenu comme lui Jimmy Woo Agent.

Cela montre que Studios Marvel veulent gagner plus de présence dans La Chine. Nous devons nous rappeler que Avengers: Fin de partie C’est le film avec la plus haute collection de l’histoire. C’est possible car il a obtenu plus de 614 millions de dollars chez le géant asiatique. C’est donc un marché qu’ils veulent continuer d’exploiter. Pour cela, il a déjà son premier film entièrement interprété par un personnage chinois.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux Il sortira le 12 février 2021. Juste au moment où les Chinois reviennent de leurs festivités du nouvel an. Dans le casting se démarquer Simu Liu comme Shang-Chi, Tony Chiu-Wai Leung comme El Mandarín et Awkwafina. Nous devrons être attentifs au cas où ils ajouteraient plus d’acteurs qui pourraient ensuite former la nouvelle équipe de super-héros Marvel. Tu veux la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

