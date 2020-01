Une histoire vraie de la vie cachée: qui était Franz Jägerstätter

Avertissement: cet article contient des SPOILERS pour une vie cachée.

Quelle est l’histoire vraie derrière le héros de Une vie cachée, Le film puissant et spirituel de Terrence Malick sur un objecteur de conscience face à la tyrannie nazie? Le premier long métrage du réalisateur The Tree of Life sorti depuis Knight of Cups en 2015, le film suit un fermier autrichien qui, alors que le règne d’Hitler sur l’Allemagne se renforce, ne permet pas aux pressions gouvernementales et sociétales de passer outre à son engagement à sa foi, ni son sens du bien et du mal. Il met en vedette August Diehl – ironiquement le plus connu pour son rôle d’officier SS intensif et intrusif dans une scène critique du fantasme Inglorious Basterds de Quentin Tarantino de la Seconde Guerre mondiale – dans le rôle principal, mettant en vedette une distribution qui comprend également Valerie Pachner et Maria Simon, parmi autres.

Gambadant dans la nature exquise de la ville agricole de St. Radegund, Malick oppose la beauté insistante des environs au chaos croissant entre eux. Alors que les citadins, en grande partie constitués de producteurs de blé et de bétail, commencent à se rassembler autour de la montée du Fuhrer et de l’effort de guerre croissant, un homme n’a pas seulement été profondément troublé par la culture, contrarié par les répercussions morales et spirituelles qui en découleraient, mais a également pris la décision remarquablement rare d’en parler. Cela a fait de lui une valeur aberrante dans une mer de fanatisme en expansion rapide et de son héroïsme – qui n’est presque jamais exploré au cinéma – qui n’était pas défini par ce qu’il a fait dans sa vie, mais ce qu’il n’a pas fait.

Le personnage de Diehl était basé sur un vrai homme. Son nom était Franz Jägerstätter, et en 2007, il a été non seulement déclaré martyr par le pape Benoît XVI, mais il a également été béatifié par l’Église catholique – qui l’a officiellement déclaré saint. Le film lui-même a même eu le rare privilège d’être projeté au Vatican en décembre. Mais qui était Franz Jägerstätter de son vivant? Et quelle part de son histoire vraie la vie cachée de Terrence Malick a-t-elle bien compris?

Franz Jägerstätter est né en 1907 à St. Radegund, en Autriche, un petit village tranquille près de la frontière germano-bavaroise. L’enfant illégitime de la femme de chambre Rosalia Huber et de l’agriculteur Franz Bachmeir, la vie dans la petite ville religieuse était difficile pour les amoureux, et sans l’argent pour s’offrir un mariage, les normes sociétales dictaient que les deux parents ne pouvaient pas rester ensemble. Sans mari pour aider à subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, Rosalia et Franz sont retournés vivre avec sa mère et sa grand-mère nouvellement ordonnée, Elizabeth Huber.

Quand Franz était très jeune, son père biologique Bachmeier a été tué pendant la Première Guerre mondiale, libérant Rosalia pour être courtisée et poursuivie par d’autres hommes. À dix ans, Franz a été adopté par son beau-père Heinrich Jägerstätter, qui, à son tour, a donné au jeune garçon son nom de famille. Avec une famille entièrement meublée, l’adolescence de Franz était, plus ou moins, comme les autres adolescents de sa ville: sauvage et résiliente. Non seulement il a été le premier jeune homme de sa ville à posséder une moto (payé avec l’argent qu’il a gagné dans l’extraction du minerai de Styrie), dirigeant un groupe turbulent de délinquants et arrêté plusieurs fois, il a également eu sa propre fille hors mariage. . Alors que A Hidden Life dépeint Franz comme étant un père, ce n’est qu’aux trois jeunes filles qu’il a avec sa femme Fani (Pachner).

Au début de sa vie, comme cela a été suggéré dans le film, il fut un temps dans la vie de Franz où la religion n’était pas une question urgente dans son esprit. Selon son biographe (via Esquire), Franz a remis en question sa foi pendant qu’il travaillait dans l’industrie du minerai de fer. Tout cela a toutefois changé une fois qu’il a rencontré sa future épouse, Franziska Schwaninger.

Franz et Franziska se sont mariés en 1936, et pour leur lune de miel, ils ont peut-être mené le premier pèlerinage de ce genre en s’aventurant jusqu’à Rome et en revenant sur la moto de Franz. Ce faisant, le sens de la foi de Franz dans le catholicisme avait fortement commencé à se manifester, et peu de temps après, il considérerait régulièrement les problèmes d’obéissance à l’homme plutôt que ceux à Dieu. Bien qu’il ne fût pas un révolutionnaire dans sa nature et qu’il ne fît partie d’aucun mouvement de résistance majeur, en 1938, Franz fut le seul citoyen local à voter contre l’adhésion territoriale de l’Autriche et de l’Allemagne – autrement connue sous le nom d ‘«Anschluss» – dans le sillage de la campagne de propagande massive du parti nazi.

Mais même ainsi, Franz a été appelé au service militaire à l’été 1940. Et, comme cela a été décrit dans Une vie cachée, alors qu’il n’a jamais lui-même connu la bataille sur le front, l’exposition qu’il a reçue à l’effort de guerre nazi l’a profondément perturbé. . Après sept mois de formation, Jägerstätter a été renvoyé à St. Radegund sous une exemption spéciale parce que la ville avait besoin d’agriculteurs.

Pendant les années suivantes, Franz est resté ouvertement antinazi, mettant sa confiance totale en son Dieu et sa religion. Pendant ce temps, la suppression de l’église par le Parti national-socialiste l’avait encore plus troublé et, malgré la recommandation de l’évêque de Linz, il considérait toute sorte d’implication dans l’effort de guerre nazi comme un péché.

Alors que ses proches lui avaient suggéré de calmer son mécontentement envers les nazis, Franz a plutôt trouvé des moyens de se dérober aux yeux des Allemands. En décembre 1940, il a commencé à travailler à l’église paroissiale locale et son service militaire a été reporté quatre fois de plus. Cependant, il fut finalement appelé au service actif en février 1943. À cette époque, bien que sa femme et lui étaient les parents de trois filles, Franz refusa une fois de plus de jurer fidélité à Hitler, offrant à la place d’être utilisé comme ambulancier. L’offre initiale a été rejetée et lorsqu’il a de nouveau refusé de prêter le serment d’Hitler, il a été emprisonné à Linz pendant deux mois, puis transféré à Berlin-Tegel.

Comme on le voit dans Une vie cachée, les tentatives d’autres personnes pour convaincre Franz qu’il avait une responsabilité envers sa famille n’ont vu aucun changement dans ses convictions. Bien qu’il ait maintenu l’idéologie selon laquelle il n’était responsable que de ses propres actions et n’a pas porté de jugement sur les autres (une belle conversation entre le personnage de Diehl et un fonctionnaire nazi fait allusion à cet état d’esprit), Jägerstätter a fait face à un procès militaire où il était accusé de Wehrkraftzersetzung – atteinte au moral des troupes – et reconnu coupable de sédition. Il a été condamné à mort.

Le 8 août, la veille de son exécution, Franz a solidifié sa foi par écrit:

Si je dois écrire… avec mes mains enchaînées, je trouve cela bien mieux que si ma volonté était enchaînée. Ni la prison, ni les chaînes ni la condamnation à mort ne peuvent priver un homme de la foi et de son libre arbitre. Dieu donne tellement de force qu’il est possible de supporter n’importe quelle souffrance…. Les gens s’inquiètent des obligations de conscience qui concernent ma femme et mes enfants. Mais je ne peux pas croire que, simplement parce qu’on a une femme et des enfants, un homme est libre d’offenser Dieu.

Franz Jägerstätter a été décapité à la guillotine et incinéré le lendemain.

