Une nouvelle adaptation des «Dix Noirs» d’Agatha Christie est en cours

Selon Deadline, 20th Century Studios a commencé le développement d’une nouvelle adaptation cinématographique de «Et puis il n’y en avait pas» (en Espagne ‘Ten negritos’), un film basé sur le roman de l’auteur de renom Agatha Christie. Décrit comme une nouvelle version de l’histoire classique, le film présentera un scénario de mariage formé par Anna Waterhouse et Joe Shrapnel, qui ont co-écrit le livret du film avec Kristen Stewart, “ Seberg ”.

Publié en 1939, l’histoire se concentre sur dix personnes sans aucun rapport les unes avec les autres qui sont rassemblées dans un mystérieux îlot de la côte anglaise par un M. Owen, propriétaire d’un luxueux mansin en même temps que parfaitement inconnu de tous ses invités. Après le premier dîner et sans avoir encore rencontré leur hôte, les dix invités sont accusés d’avoir enregistré un crime dans le passé.

Un par un, à partir de ce moment, ils sont tués sans explication ni raison apparente. Seule une chanson pour enfants semble contenir le mystère d’un cauchemar grandissant …

Selon Agatha Christie elle-même, ce roman était l’histoire la plus difficile que j’ai écrite. C’est aussi le roman mystère le plus vendu de l’histoire avec plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde, avec dix adaptations cinématographiques et huit adaptations télévisées, parmi lesquelles le film de 1945 de René Clair et la minisérie de la BBC 2015 avec Charles Dance et Douglas Booth.

Le film fait suite aux succès tant de la critique que du box-office d’autres adaptations de l’auteur britannique comme ‘Murder in the Orient Express’ (avec 351 millions de dollars amassés) ou ‘Puales by the back’ (avec près de 300 millions de dollars amassés ). Les deux films ont déjà confirmé leur suite pertinente.