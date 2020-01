Une nouvelle affiche arrive pour les nouveaux mutants

20th Century Fox a publié une nouvelle affiche pour leur prochain long métrage X-Men The New Mutants, qui arrive dans les salles le 3 avril. Il a été réalisé par Josh Boone à partir d’un script qu’il a écrit avec Knate Lee. Il met en vedette Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Blu Hunt, Henry Zaga et Alice Braga.

Voici un synopsis: cinq jeunes mutants, découvrant leurs capacités tout en étant détenus dans un établissement secret contre leur volonté, se battent pour échapper à leurs péchés passés et se sauver.