Une nouvelle affiche pour Morbius montre les deux côtés du personnage principal

Sony Pictures a publié une nouvelle affiche pour Morbius avant Comic-Con qui montre à la fois les côtés humain et vampire du personnage principal. En supposant que tout soit revenu à la normale d’ici là, le film arrivera le 31 juillet. Il a été réalisé par Daniel Espinosa à partir d’un scénario de Matt Sazama, Burk Sharpless, Art Marcum et Matt Holloway. Il met en vedette Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal et Michael Keaton.

Voici un synopsis: l’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar® Jared Leto se transforme en l’énigmatique anti-héros, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.