Une nouvelle bande-annonce pour ‘Burden’ avec Garrett Hedlund, Forest Whitaker – Blackfilm

101 Studios a publié une nouvelle bande-annonce de «Burden», écrite et réalisée par Andrew Heckler.

En première mondiale au Sundance Film Festival 2018, le casting comprend Garrett Hedlund, Forest Whitaker, Andrea Riseborough, Tom Wilkinson, Usher Raymond, Tess Harper, Crystal R. Fox, Dexter Darden et Austin Hebert.

Lorsqu’un musée célébrant le Ku Klux Klan ouvre ses portes dans une petite ville de Caroline du Sud, le révérend idéaliste Kennedy (Forest Whitaker, lauréat d’un Oscar) décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que les tensions raciales qui couvent depuis longtemps ne débordent. Mais les membres de la congrégation de Kennedy sont choqués de découvrir que son plan comprend l’hébergement de Mike Burden (Garrett Hedlund), un Klansman dont les relations avec une mère célibataire (Andrea Riseborough) et un ami de lycée (Usher Raymond) l’obligent à re -examiner ses croyances de longue date.

Après que Kennedy ait aidé Mike à laisser derrière lui son passé violent, le prédicateur baptiste se retrouve sur une trajectoire de collision avec le chef manipulateur du KKK, Tom Griffin (Tom Wilkinson). Face à de graves menaces pour lui-même et sa famille, le résolu Kennedy poursuit courageusement le chemin de la paix, mettant de côté ses propres craintes dans l’espoir de guérir sa communauté blessée. Du cinéaste nominé aux Oscars Robbie Brenner (Dallas Buyers Club) et de l’écrivain / réalisateur Andrew Heckler vient cette histoire dramatique vraie de compassion et de grâce dans le Sud américain.