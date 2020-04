Une nouvelle bande-annonce pour la saison 5 des milliards de Showtime – Blackfilm

SHOWTIME a publié la bande-annonce officielle de la cinquième saison de sa série dramatique à succès MILLIARDS, première le dimanche 3 mai à 21 h ET / PT. Avec un nominé aux Oscars® et un gagnant des Emmy® et Golden Globe® Paul Giamatti et gagnant des Emmy et Golden Globe Damian Lewis, le casting de la cinquième saison de BILLIONS comprend de nouvelles vedettes récurrentes Corey Stoll (Château de cartes) et Julianna Margulies (The Good Wife) et Daniel Breaker (Passage étrange).

Dans la saison cinq de MILLIARDS, Bobby Axelrod (Lewis) et Chuck Rhoades (Giamatti) voient leur rivalité vicieuse raviver, tandis que de nouveaux ennemis se lèvent et visent. Le pionnier de l’impact social, Mike Prince (Stoll), constitue une véritable menace pour la domination d’Axe, et Chuck se dispute avec un formidable procureur de district (Roma Maffia). Taylor Mason (Asie Kate Dillon) est renvoyé à Axe Capital, où Taylor doit lutter pour protéger ses employés et ses actifs. Wendy Rhoades (Maggie Siff) réévalue sa loyauté et forge de nouvelles alliances surprenantes qui la mettent en désaccord avec Chuck et Axe.

Margulies jouera Catherine Brant, professeur de sociologie à Ivy League et auteur à succès. Breaker est récurrent comme Scooter Dunbar, le brillant et enfermé chef d’état-major du titan d’affaires Michael Prince (Corey Stoll). La série met également en vedette David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin et Jeffrey DeMunn.

