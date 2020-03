Une nouvelle bande-annonce suscite la curiosité des fans! – HITC

Les fans sont curieux de connaître le personnage de Jack Whitehall Jungle Cruise après l’émergence d’une nouvelle bande-annonce.

Qui est prêt pour une aventure?

Comme s’il fallait demander! Nous aimons tous aller au cinéma et nous plonger dans un film, mais parfois, vous ne pouvez pas battre un blockbuster à l’ancienne pour offrir une évasion exaltante.

Disney a toujours été associé au transport du public vers des mondes passionnants et fascinants et cette année, ils ne montrent aucun signe de ralentissement.

Bien sûr, nous allons être replongés dans le MCU avec leur phase quatre très attendue, en commençant avec le véhicule solo bien mérité de Scarlett Johansson, Black Widow.

Ce ne sont pas tous des super-héros, car le réalisateur Jaume Collet-Serra est à bord d’une grande et audacieuse adaptation de Jungle Cruise.

Traduire les sensations fortes de la balade dans le parc à thème Disneyland sur grand écran est en fait logique. Il y a beaucoup de pistes potentielles à explorer avec un tel film, comme l’illustre si bien la bande-annonce récemment publiée…

Disney’s Jungle Cruise: Jack Whitehall apparaît dans la bande-annonce

Un voyage dans la jungle avec Emily Blunt (A Quiet Place), Dwayne Johnson (franchise Fast & Furious) et le comédien bien-aimé Jack Whitehall?

Oui, c’est tout ce que vous avez à dire!

La bande-annonce le vend comme un film d’aventure à l’ancienne, au concept élevé, avec une influence claire de Pirates des Caraïbes, Atlantis: The Lost Empire de 2001 et du succès plus récent, Jumanji: Welcome to the Jungle et sa suite.

Nos sympathiques voyageurs sont à la recherche d’un arbre avec le pouvoir de tout guérir, mais évidemment, les créatures, les ennemis mystiques et les antagonistes humains menacent de gêner sa découverte.

Ça a l’air très amusant, mais concentrons-nous un instant sur le personnage de Jack Whitehall…

Jungle Cruise: le personnage de Jack Whitehall

Oui, le personnage de Jack Whitehall dans Jungle Cruise est gay, comme le rapporte The Guardian.

Pour faire plus de lumière, un reportage de The Sun a souligné le rôle de l’artiste dans le film, exprimant: “il joue un homme gay – un homme extrêmement effet, très camp et très drôle.”

Cependant, vous ne devineriez pas à partir de la récente bande-annonce, étant donné qu’il n’a donné qu’un seul mot de dialogue et qu’il n’est présenté que brièvement à travers quelques plans. Son langage corporel suggère qu’il est moins aguerri aux menaces de la jungle et apportera plus de soulagement comique à l’histoire. Dans la bande-annonce, nous le voyons frapper un ennemi et c’est joué pour rire, ce qui nous fait penser que c’est assez hors de caractère pour lui.

Quant à son nom, il s’appelle McGregor Houghton et est le frère de la protagoniste d’Emily Blunt, Lily Houghton.

Quand il a été initialement annoncé que McGregor serait le premier personnage ouvertement gay dans un film de Disney, il y avait une controverse entourant la propre sexualité de l’acteur, certains en ligne faisant valoir qu’il devrait être plutôt un gay.

Twitter réagit à Jack Whitehall dans la bande-annonce de Jungle Cruise

Un certain nombre de publics se sont tournés vers Twitter pour proposer d’autres réflexions dans le sillage de la bande-annonce, la plupart d’entre eux estimant que son rôle dans le film était curieusement minimisé.

Découvrez une sélection de tweets:

