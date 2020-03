Une nouvelle image du méchant Black Widow des studios Marvel révélée

Aujourd’hui, une nouvelle image de Black Widow de Marvel Studios a été révélée dans laquelle nous pouvons voir le costume complet que le méchant Taskmaster porte.

Une nouvelle image du prochain film de Marvel Studios, Black Widow, offre une nouvelle vision pour Taskmaster, dans laquelle la tenue complète du méchant peut être vue.

La photo en question provient du magazine Empire, et elle montre Taskmaster marchant sur une route. Et bien que l’image ait lieu la nuit, les détails de sa combinaison blindée se distinguent assez clairement comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Dans les bandes dessinées originales de Marvel, Taskmaster est l’alter ego supervisé d’Anthony “Tony” Masters. Qui a la capacité d’imiter les techniques et les capacités de divers surhumains. Créé par David Michelinie et George Pérez, le personnage est apparu pour la première fois dans The Avengers # 195 en 1980.

Définir avant Avengers: Infinity War 2018, Black Widow trouve l’espion éponyme en fuite après les événements de la Captain America: guerre civile 2016. De retour chez elle, Natasha Romanoff se retrouve dans une quête qui met non seulement son face à face avec le méchant, mais aussi avec les fantômes de son passé. En chemin, il rencontrera de vieux alliés, tels que les compagnons de la veuve noire formés par la salle rouge et le super-héros russe connu sous le nom de gardien rouge.

Black Widow devait initialement sortir en salles le 1er mai, en Espagne, le 29 avril. Cependant, bien que Disney ait initialement prétendu que Marvel Studios ne retarderait pas la date de sortie car l’épidémie de coronavirus (COVID-19) a augmenté en gravité, elle a finalement été retardée indéfiniment.

Réalisé par Cate Shortland, Black Widow interprète Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff / Black Widow, Florence Pugh dans le rôle de Yelena Belova, David Harbour dans le rôle d’Alexei Shostakov / Red Guardian, O-T Fagbenle dans le rôle de Rick Mason et Rachel Weisz. Le film n’a actuellement aucune date de sortie.

