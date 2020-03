Une nouvelle Ligue de la justice arrive chez DC Comics

Nous pouvons déjà voir à quoi ressemblera la nouvelle Justice League, composée des plus grands héros de tous les temps de DC Comics.

L’écrivain Tom Taylor fourni un aperçu de la nouvelle Justice League dans DCeased: Dead Planet, la suite de leur mini-série de DC Comics.

Taylor, qui a écrit DCeased, maintenant reviens pour Planète morte et publié un aperçu de la série suite sur Twitter. “Une nouvelle Ligue de Justice arrive”écrit-il. Art, du contributeur de Taylor à DC Comics, Trevor Hairsine, montre une nouvelle équipe travaillant ensemble pour démanteler une menace extraterrestre. On voit Dinah Lance, anciennement connu sous le nom de Black Canary et maintenant Green Lantern, à côté de Cassie Sandsmarkmaintenant le nouveau Wonder woman y Jon Kent, qui a pris la cape de son père en tant que Superman.

Surpasseront-ils les autres versions de la Justice League?

L’original DCeased présentait une Terre envahie par une version numérique de l’équation anti-vie.

Cette invasion a transformé ses victimes en morts-vivants déchaînés. Batman, Superman et d’autres héros ont perdu la vie en essayant d’arrêter le virus, et finalement plusieurs survivants sont montés à bord de vaisseaux spatiaux qui ont fait leur chemin vers une nouvelle Terre.

Avec Jon, Cassie et Dinah dans la nouvelle Justice League sont Damian Wayne, qui, comme Jon Kent, a pris le manteau de son père comme Batman, ainsi que Swamp Thing y John Constantine.

Bien qu’une date de sortie pour Dead Planet numéro 1, Taylor écrit DCeased: Unkillables, une série parallèle qui se concentre sur divers anti-héros et méchants, y compris Capuche rouge y Deathstroke. Nous pouvons donc voir comment les personnages de DC Comics les conséquences d’une apocalypse zombie.

Envie de lire ces histoires? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous dans la section opinion.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.