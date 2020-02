Une puissante arme DC Comics revient à son propriétaire

Dans l’univers DC Comics, il existe de nombreuses armes qui ont des pouvoirs incroyables et peuvent être un danger entre de mauvaises mains.

Attention SPOILERS de “Secret Admirer”, une histoire de Crimes of Passion, de Sam Johns, James Tynion IV, Gleb Melnikov, Luis Guerrero et AndWorld Design. Bien que le Univers DC Comics est plein de violence et d’immenses batailles, beaucoup de ses héros et méchants ont encore des moments dans leur vie pour l’amour. Et certaines de ces intrigues occupent une place centrale dans l’anthologie Crimes of Passion.

Alors que la plupart des histoires mettent l’accent sur l’amour ou l’affection romantique, cela montre également un autre amour plus troublant: ce que ressent un supervillain retraité de son ancienne vie de crime.

Hartley Rathaway (Pied Piper) était le flûtiste, un méchant qui a fait ses débuts en 1959 le Le Flash numéro 109par John Broome et Carmine Infantino. Rathaway est né sourd et a acquis la capacité d’écouter grâce à la technologie d’assistance créée par Will Magnus. Obsédé par le son et l’ennui de sa vie, Rathaway a développé une technologie pour hypnotiser les gens et les animaux par des vibrations sonores. Une fois hypnotisés, Rathaway a le plein contrôle sur leurs victimes, qui commettent alors des crimes en leur nom et complètement contre leur propre gré. Ces dernières années, Rathaway s’est retiré dans une vie de bonheur domestique avec David Singh de la police de la ville centrale.

Cependant, Crimes of Passion réunit Hartley avec son premier amour: la flûte originale qu’il a utilisée comme joueur de flûte.

Dans ce numéro de DC Comics, Hartley répond à une mystérieuse convocation à un manoir majestueux. Il apprend rapidement que l’homme qui l’a invité a été l’une des premières victimes de son hypnotisme de flûtiste. Il montre sa collection d’attirail de super-héros et de méchants, y compris le joyau de la couronne de sa collection, la flûte Piper originale.

Ensuite, l’homme explique qu’il a été hypnotisé par Hartley, qu’il l’a libéré pour agir selon ses instincts de base et qu’il veut ressentir à nouveau cela. Il dit à Rathaway de jouer de la flûte, et il le fait, mais seulement pour assommer l’homme afin qu’il puisse s’échapper. Lorsque l’histoire se termine, il revient avec Singh, dit qu’il avait raison, mais le problème se termine avec la vision inquiétante de la flûte cachée dans la poche de la veste de Piper.

Bien qu’il ait effectué l’une des rachats les plus complets de l’univers DC Comics, cela ouvre la porte au retour possible de Hartley au crime. Sa carrière initiale en tant que supervillain a été stimulée par l’ennui plus que toute autre chose. Il n’a jamais eu d’histoire tragique ni aucune revanche à accomplir. Il y avait simplement quelque chose en lui qui le menait du côté obscur.

Alors que Piper a une vie inhabituellement stable pour quelqu’un qui était un méchant, cela pourrait le pousser à la limite et retourner à la méchanceté. Lorsque David demande à Hartley si quelque chose ne va pas à son retour, il ment et dit que tout va bien en souriant à la flûte. Donc, probablement un vieux méchant reviendra à DC Comics.

