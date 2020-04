Une réunion sur un emplacement calme | .

Dans la dernière entrée de notre série en cours, Ryan George de . révèle ce qui s’est (probablement) passé lors de la réunion de présentation du film d’horreur post-apocalyptique de John Krasinski Un endroit silencieux. Situé dans un monde où la Terre a été envahie par des monstres qui chassent en utilisant le son, A Quiet Place suit la famille Abbott – Lee (Krasinski), Evelyn (Emily Blunt), Regan (Millicent Simmonds) et Marcus (Noah Jupe) – alors qu’ils tentent de rester silencieux – et vivant.

Un endroit calme s’ouvre tôt dans l’apocalypse, le plus jeune enfant Abbott étant brutalement tué par un monstre alors qu’il jouait avec un vaisseau spatial jouet bruyant. L’action reprend à nouveau plus d’un an plus tard, Evelyn étant désormais très enceinte. Bien sûr, les bébés et le maintien d’un silence absolu ne se mélangent pas exactement, alors les Abbotts ont construit un bunker souterrain insonorisé avec un adorable cercueil / lit de bébé et un réservoir d’oxygène avec un petit masque respiratoire pour bébé attaché.

Le plan de naissance tourne mal lorsque le pied d’Evelyn est attaqué par un clou lâche et que la ferme est envahie par des monstres, conduisant à une confrontation à enjeux élevés entre les Abbotts et le nouveau prédateur de la planète. Un endroit calme était apprécié des critiques et du grand public pour son atmosphère tendue, ses personnages captivants et le fait que les longues périodes de silence obligeaient les cinéphiles à se taire. Voici notre meilleure estimation de la façon dont la réunion de terrain originale pour A Quiet Place s’est déroulée.

A Quiet Place a été un énorme succès au box-office, totalisant plus de 340 millions de dollars dans le monde sur un budget de production de seulement 21 millions de dollars. Cela signifiait naturellement qu’une suite était rapidement éclairée en vert par Paramount Pictures. Avec Krasinksi de retour à la réalisation, A Quiet Place II suit les Abbotts restants alors qu’ils sont forcés de sortir de leur ferme et de rencontrer un solitaire appelé Emmett (Cillians Murphy), qui a été endurci par des années de survie dans un monde aussi hostile.

Malheureusement, la date de sortie prévue de mars 2020 pour A Quiet Place II a dû être retardée en raison de l’épidémie de coronavirus et de la fermeture des théâtres dans le monde entier.Nous devrons donc attendre encore un peu pour voir comment les Abbotts font face à la vie en mouvement avec un petit bébé en remorque. Au moins, à la fin de A Quiet Place, ils ont maintenant une arme qu’ils peuvent utiliser pour combattre les monstres. Cependant, Regan n’a qu’une seule aide auditive surpuissante, et il y a énormément de monstres.

