Une rumeur de casting révèle les rôles de la maison du dragon de HBO

Une rumeur de casting a apparemment révélé des détails sur les rôles principaux de la prochaine série de HBO Game of Thrones prequel House of the Dragon. Knight Edge Media rapporte qu’un appel au casting s’est déroulé avec des détails sur les trois rôles principaux, dont le roi Aegon Targaryen.

Il est important de noter que HBO n’a pas confirmé ces détails et que ce ne sont que des rumeurs à ce stade. Cela dit, les descriptions des personnages sont exactes pour le feu et le sang de George R.R.Martin qui est utilisé comme matériau source pour la série, qui se déroule 300 ans avant Game of Thrones et commence le récit de la chute de Targaryen. Les répartitions des rôles sont les suivantes:

Aegon Targaryen

Années 20, homme de race blanche. A épousé ses deux sœurs VISENYA et RHAENYS. Retiré, calme, pieux. Dur avec ceux qui le défient. Monter le dragon Balerion. CONDUIRE

Visenya Targaryen

Années 20, femme de race blanche. Soeur aînée et épouse du roi AEGON TARGARYEN. Une femme voluptueuse, sévère, sérieuse et impitoyable. Monter le dragon Vhagar. CONDUIRE

Rhaenys Targaryen

Années 20, femme de race blanche. Sœur cadette du roi AEGON TARGARYEN. Gentil, gracieux, ludique, curieux, impulsif, et donné à des envolées de fantaisie, avec un aspect espiègle à sa personnalité. Monter le dragon Meraxes. CONDUIRE

Le patron de HBO, Casey Bloys, a déclaré plus tôt ce mois-ci lors de la tournée de presse hivernale de la série TCA que «je soupçonne que ce sera à l’antenne en 2022».