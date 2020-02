Une série télévisée Percy Jackson se passe-t-elle? Voici ce que nous savons

Des rumeurs récentes suggèrent Percy Jackson Une émission de télévision pourrait être en préparation, mais est-ce vraiment le cas? L’écrivain primé Rick Riordan a publié sa populaire série de livres Percy Jackson entre 2005 et 2009, écrivant cinq romans qui ont passé au total 522 semaines sur la liste des meilleurs vendeurs du New York Times. La série fantastique se concentre sur les aventures de son protagoniste titulaire Percy Jackson, un garçon de 12 ans qui découvre qu’il n’est autre que le fils du dieu grec Poséidon.

Les deux premiers livres de la série Riordan ont déjà été adaptés pour le grand écran. Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief est sorti en 2010 et dirigé par le réalisateur de Harry Potter Chris Columbus tandis que la suite Percy Jackson: Sea of ​​Monsters est sortie en salles en 2013 et a été réalisée par Thor Freudenthal (Diary Of A Wimpy Kid). Bien que la franchise naissante ait été saluée comme le prochain Harry Potter, les deux films de Percy Jackson ont sous-performé au box-office et de nombreux critiques et fans ont estimé qu’ils s’écartaient trop des livres de Riordan. Star Logan Lerman était contractuellement obligé de faire trois films de Percy Jackson, mais il semble que les plans pour un troisième film aient été abandonnés.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Tuez les mises à jour du Minotaure: l’adaptation comique se produit-elle toujours?

Maintenant, grâce aux rumeurs selon lesquelles les livres de Percy Jackson pourraient trouver un nouveau souffle à la télévision, les fans espèrent voir bientôt une adaptation supérieure. Voici ce que nous savons d’une potentielle série télévisée Percy Jackson.

Les rumeurs de l’émission de télévision Percy Jackson ont commencé en 2019

À la fin de 2019, le site de divertissement We Got This Covered a publié une série de rapports indiquant qu’une source fiable les avait informés qu’une série télévisée Percy Jackson était en préparation. Le site a rapporté que l’émission serait un redémarrage complet qui ignorerait les films précédents de Percy Jackson. Comme les films ont été produits par 20th Century Fox – qui appartient maintenant à Disney – il a également été supposé que la série télévisée Percy Jackson serait diffusée sur le nouveau service de streaming de Disney House +.

Le créateur de Percy Jackson, Rick Riordan, a eu une réunion à Disney

Pour l’instant, il n’y a eu aucune confirmation officielle qu’une série télévisée Percy Jackson se produise définitivement, mais quelques tweets de Rick Riordan à la mi-décembre 2019 ont certainement suggéré la possibilité. Dans un tweet, Riordan a déclaré qu’il était à Los Angeles pour rencontrer les pouvoirs en place pour les convaincre qu’un redémarrage de Percy Jackson devrait avoir lieu alors que dans un tweet ultérieur, il a déclaré:

«J’ai eu de bonnes réunions à Disney aujourd’hui. Trop tôt pour savoir si quelque chose pouvait arriver, mais je vais continuer! »

Bien que ce ne soit que le début, les rencontres de Riordan avec Disney sont un bon signe qu’une sorte de redémarrage de Percy Jackson pourrait se produire dans un avenir pas trop lointain.

Il y a beaucoup de livres de Percy Jackson à adapter

La franchise de films Percy Jackson n’a peut-être adapté que les deux premiers livres (The Lightning Thief et The Sea Of Monsters), mais il y a trois autres romans – The Titan’s Curse, The Battle of the Labyrinth, The Last Olympian – mûrs pour l’adaptation. Riordan a également écrit deux spin-offs dans le même monde que Percy Jackson intitulé The Heroes of Olympus et The Trials of Apollo. Cela signifie qu’il y a beaucoup de matériel pour Disney à adapter pour une série télévisée Percy Jackson qui pourrait potentiellement s’étendre sur plusieurs saisons.

Plus précisément, Amazon développant une adaptation télévisée de Lord Of The Rings et Netflix produisant une série de projets basés sur Chronicles Of Narnia, un Percy Jackson La série télévisée pourrait être juste le spectacle fantastique dont Disney + a besoin pour suivre ses rivaux.

Suivant: Le spectacle d’Amazon Lord Of The Rings pourrait sortir au moment idéal

Comment le costume de Batman de Robert Pattinson se compare aux versions précédentes