Une star inconnue, Mark Wahlberg, dit que le film lui rappelle Indiana Jones

Mark Wahlberg dit que la prochaine Inexploré le film lui rappelle Indiana Jones. La série de jeux vidéo Uncharted a débuté en 2007 avec la sortie d’Uncharted: Drake’s Fortune sur la PlayStation 3. La franchise Uncharted s’est révélée être l’une des séries d’aventures les plus populaires de Sony, ce qui a donné lieu à trois suites principales, ainsi que le spin- off Uncharted: The Lost Legacy. Comme pour la plupart des jeux vidéo à succès, Hollywood a vu l’opportunité de miser sur la popularité d’Uncharted.

Une adaptation cinématographique d’Uncharted a été annoncée en 2009 et est restée coincée dans l’enfer du développement depuis. David O. Russell allait à l’origine diriger le film mais a abandonné, tout comme les réalisateurs Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg et Travis Knight le feraient plus tard. Sony semblait faire des progrès sur Uncharted lorsque Tom Holland a été choisi comme Nathan Drake en 2017, mais le film a encore été retardé plusieurs fois. En dehors de la Hollande, Mark Wahlberg a été interprété comme Sully, qui était à l’origine censé jouer Nathan Drake lors de la première annonce du film. Maintenant, avec une production censée commencer ce mois-ci, Wahlberg a parlé du film.

En parlant avec Collider de son prochain film Netflix Spenser Confidential, Wahlberg a donné une mise à jour sur Uncharted. Wahlberg a confirmé qu’Uncharted est une histoire d’origine et qu’il commencera le tournage dans quelques semaines. En parlant du script, Wahlberg l’a comparé à un film d’Indiana Jones. Le commentaire complet de Wahlberg peut être lu ci-dessous:

«Je commence à filmer dans environ deux semaines. C’est passionnant parce que, sans trop en dévoiler, c’est plus une histoire d’origine. Les rencontrer, et Nathan devenir Nathan. Sully et lui se rencontrent, essayant non seulement de s’entendre, mais aussi de commencer à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je suis dans un film qui est un film. Je me sentais comme quand je le lisais, je lisais Indiana Jones ou Thomas Crown Affair. Il a ces grands éléments de ces films de braquage et films d’aventure comme je n’en ai jamais fait partie. “

Tout comme Uncharted, Indiana Jones 5 est en développement depuis plusieurs années. Le PDG de Disney, Bob Iger, a confirmé en 2015 que Disney faisait Indiana Jones 5, avec Steven Spielberg dans le fauteuil du réalisateur et Harrison Ford avec. Le film allait initialement sortir en 2019, mais a été retardé plusieurs fois et a traversé plusieurs écrivains avant d’atterrir à une date de sortie en 2021. Le dernier accroc d’Indiana Jones 5 a été l’annonce que Spielberg ne dirigeait pas, laissant les fans se demander qui remplirait le poste. Bien que cette question n’ait pas reçu de réponse, le film va dans la bonne direction avec Indiana Jones 5 qui devrait commencer le tournage dans quelques mois.

Ce n’est un secret pour personne que les fans comparent souvent Uncharted à Indiana Jones. Les deux franchises partagent beaucoup de points communs, il est donc logique que le script pour Uncharted se lise comme un film d’Indiana Jones. Uncharted et Indiana Jones 5 sont suffisamment espacés pour ne pas se faire concurrence en 2021, et Uncharted a l’avantage d’être publié plus tôt dans l’année. Cela étant dit, Sony voudra être prudent pour s’assurer Inexploré ne se présente pas comme une arnaque d’Indiana Jones.

