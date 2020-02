Une suite de Joker pourrait introduire un Batman complètement différent

Alors que Todd Phillips et Warner Bros se sont retournés pour savoir s’ils prévoyaient ou non une suite pour 2019 Joker, la configuration mondiale du film donnerait sans aucun doute naissance à l’une des versions cinématographiques les plus uniques de Batman. L’histoire granuleuse de l’origine de la bande dessinée a été un énorme succès pour Warner Bros., avec plus d’un milliard de dollars au box-office et devenant le film de bande dessinée le plus rentable de tous les temps, parallèlement à sa réception critique positive. Le film, le réalisateur et la star principale Joaquin Phoenix étaient tous nominés aux Oscars 2020, marquant ainsi l’histoire du film de super-héros.

Phillips a souvent joué timidement pour savoir s’il prévoyait ou non de revenir pour une suite du film. Plus récemment, il a suggéré qu’il serait ouvert à l’idée de Joker 2, à la seule condition qu’il ait une idée qui, selon lui, justifie une suite. Cependant, avec le succès fulgurant inattendu du film, Warner Bros. incite plus que probablement Phillips et l’équipe créative à revenir pour une deuxième sortie.

Les fans devront attendre avec impatience la confirmation d’une suite de Joker, mais peu importe, le monde habité par le prince clown de Joaquin Phoenix est radicalement différent de toute autre version cinématographique de Gotham. Todd Phillips lui-même a déclaré qu’il aimerait voir un spin-off Joker mettant en vedette Batman de cet univers, et avec certains des changements majeurs que Joker apporte à la tradition Batman, il est facile de voir pourquoi cette version du Caped Crusader serait si séduisant d’un point de vue créatif.

Les Waynes n’étaient pas aimés dans Joker

Qu’il s’agisse de bandes dessinées, de télévision animée, de jeux vidéo ou même d’autres versions à l’écran, l’une des plus grandes constantes du mythe de Batman est la vénération de Gotham City pour la famille Wayne. Dans les bandes dessinées (ainsi que dans la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan), Thomas Wayne est décrit comme un chirurgien, un médecin et un philanthrope doué, donnant des millions de dollars pour aider à faire de Gotham City un meilleur endroit. Martha Wayne est également une humanitaire et a utilisé les richesses de sa propre famille (le nom de jeune fille de Martha est Kane, ce qui en fait l’héritière de la fortune de Kane Chemical) pour lutter pour des causes sociales ainsi que pour diverses organisations caritatives. Il est facile de voir pourquoi les décès de Waynes ont affecté non seulement Bruce mais Gotham dans son ensemble, car d’un seul coup les plus grands bienfaiteurs de Gotham City leur ont été arrachés.

Cependant, à Joker, les Waynes (et en particulier Thomas) étaient tout sauf des bienfaiteurs. Le thriller granuleux des années 80 de Phillips réinvente Thomas Wayne en tant que candidat potentiel à la mairie, un homme qui se délecte de sa richesse malgré les souffrances de la classe inférieure extrême de Gotham. Il est en fait opposé avec véhémence par un groupe d’anarchistes de la classe inférieure qui éclatent en émeutes à travers la ville après qu’Arthur Fleck a assassiné trois hommes d’affaires de Wayne Enterprises. Il y a aussi une suggestion que Wayne pourrait avoir eu une relation illicite avec la mère d’Arthur (plus à ce sujet plus tard), suggérant qu’il profite de ses employés.

Alors que Bruce Wayne est souvent décrit comme un prince de Gotham, remplissant les traces de ses parents en utilisant sa richesse pour défendre des causes sociales, il serait intéressant de voir une version du personnage qui est méprisé par les citoyens de Gotham City. Au lieu d’être considérée comme une autre partie d’un héritage dédié à la réforme politique et économique, cette version de Bruce Wayne serait très probablement considérée comme un autre milliardaire inconsidéré de 1%, ce qui serait une critique intéressante de son utilisation de la fortune de la famille Wayne pour financer sa croisade en tant que Batman.

Les meurtres de Wayne étaient essentiellement un assassinat politique

Un autre point commun de cohérence entre les médias Batman est le fait que les Waynes ont été tués par un agresseur au hasard. Toute la croisade de Bruce provient de l’idée que le crime est une maladie, frappant au hasard, et que des événements tels que les meurtres de Wayne ne sont que les symptômes d’un problème beaucoup plus vaste. C’est pourquoi Bruce adopte une méthodologie aussi radicale pour lutter contre le crime; il est difficile d’apporter de réels changements significatifs lorsque la question est aussi large et vague que la propension de l’humanité à la débauche aléatoire.

Joker reprend ce concept et le retourne entièrement sur sa tête. Tout au long du film, nous regardons l’opinion publique sur le tour de Thomas Wayne, les émeutes inspirées par la vague de crimes d’Arthur dépeignant Wayne comme une élite irresponsable et insensible. La propre réponse de Wayne aux émeutiers n’aide pas son cas, car il les appelle essentiellement paresseux et malavisés. Il n’est pas surprenant que Joker propose sa propre version des meurtres de Wayne à la fin du film, une version qui les voit abattus avec une intention et un but explicites en raison de leurs convictions politiques. Le tireur a même dit à Wayne qu’il “obtenait ce qu’il mérite”, une référence à une ligne qu’Arthur déclare juste avant de tourner fatalement l’animateur de talk-show télévisé Murray Franklin.

Il serait incroyablement intéressant de voir quel genre d’effets psychologiques durables les meurtres de Wayne ont sur cette version de Bruce Wayne, d’autant plus qu’il s’agissait d’assassinats délibérés. Au lieu que ses parents soient tués à la suite d’un comportement criminel insensé, Bruce doit maintenant composer avec le fait que ses parents ont été abattus à cause de leurs choix et de leurs idéologies politiques. Cela repousserait-il Bruce de la pensée de son père, ou ferait-il exactement le contraire, transformant Thomas Wayne et son mépris pour les pauvres de Gotham en une sorte de cause du martyr?

Arthur Fleck pourrait être son frère

L’une des plus grandes révélations de Joker survient quand Arthur découvre une lettre de sa mère Penny à son ancien employeur, Thomas Wayne. Dans la lettre, elle suggère qu’Arthur pourrait être l’enfant de Thomas et qu’il a la responsabilité de prendre soin de son fils. Thomas, bien sûr, nie l’allégation quand Arthur le confronte à ce sujet, mais le film ne résout jamais vraiment le fil de l’intrigue, laissant le public décider par lui-même si l’accusation est vraie ou non.

Même si la vérité ne se révèle jamais, l’idée que son ennemi juré puisse être son propre demi-frère suffirait à rendre fou, en particulier quelqu’un d’aussi fragile psychologiquement que Bruce Wayne. Alors que la bande dessinée Bruce a eu sa propre part de relations familiales potentielles (Simon Hurt, un méchant de la course Batman sous-estimée de Grant Morrison, a tenté de convaincre Bruce qu’il était son père, tandis que Lincoln March, le principal antagoniste de la cour des hiboux de Scott Snyder arc, a essayé de suggérer qu’il était le frère perdu de Bruce depuis longtemps), la révélation que le Joker pourrait être son frère est une tout autre chose. Il y a aussi l’implication de la maladie mentale dans la famille Wayne, quelque chose avec laquelle Batman: Earth One a joué, qui pourrait être un thème intéressant pour une suite Batman centrée sur Joker à explorer.

Qui pourrait jouer ce Batman?

Alors que nous obtenons déjà un redémarrage de la franchise Batman avec Robert Pattinson, si Joker devait obtenir une suite tournant autour du Dark Knight, il aurait évidemment besoin de quelqu’un qui puisse supporter le poids énorme du rôle. Il y a aussi plusieurs facteurs différents qui entreraient dans le casting de cette version du personnage, notamment le fait qu’Arthur a presque 30 ans de plus que Bruce dans cette chronologie. Une suite devrait soit dépeindre Bruce comme un adolescent face à la mort de ses parents, soit un jeune adulte Bruce commençant tout juste sa carrière de Batman.

Pour le premier, une option intéressante pourrait être Timothee Chalamet, le jeune chéri critique qui a commencé à faire des vagues avec sa performance dans Lady Bird de Greta Gerwig et Call Me By Your Name de Luca Guadagino. Bien qu’il ait jusqu’à présent évité le genre de la bande dessinée, il est également l’un des meilleurs jeunes acteurs de cette génération, et aurait certainement la possibilité d’afficher le traumatisme que Bruce a du mal à lâcher. Si le film voulait se diriger vers un Bruce plus âgé qui se retrouverait face à face avec un Arthur encore plus âgé, il y aurait un recadrage beaucoup plus important avec lequel travailler. Nicholas Hoult pourrait être un choix intéressant, car il était autrefois un favori pour jouer Bruce Wayne dans le redémarrage de Matt Reeves. Casey Affleck, Ryan Gosling ou Karl Urban viennent également à l’esprit, chacun d’eux étant des acteurs assez talentueux pour tenir tête à un interprète comme Joaquin Phoenix.

Tout cela est bien sûr hypothétique, car il n’y a aucune promesse que nous aurons même une suite à Joker, sans parler de celui qui tournerait autour de Bruce Wayne ou Batman. Cependant, il est indéniable que cette version de Gotham City est totalement unique et donnerait naissance à un Caped Crusader avec son propre ensemble unique de traumatismes et d’idéaux.

