Une vidéo d’Ezra Miller suspendue à un ventilateur a été divulguée

Ces jours-ci, Ezra Miller était le protagoniste des réseaux sociaux. Il s’avère qu’il a commencé à traîner une vidéo de l’acteur accroché à un ventilateur, qui a attiré l’attention de tous les utilisateurs qui n’ont pas hésité à le critiquer.

Plus de détails sur la vidéo virale pour Ezra Miller. L’acteur de Le flash est devenu Trending Topic à cause d’une étrange vidéo de sept secondes le montrant attaquant une femme. Sans plus de contexte que la vidéo elle-même, apparue sur les réseaux sociaux, il n’a pas été possible de comprendre si c’était un moment qui a semé la confusion ou si l’acteur attaquait vraiment la fille. Mais, Variety, a avancé de nouvelles informations qui engagent l’acteur et confirment la seconde.

Les médias américains assurent que L’incident était très grave, et il s’est produit dans l’après-midi du 1er avril dans un bar branché de la capitale islandaise Reykjavik où se rend souvent Ezra Miller.. Selon une source du barreau, ce serait la première fois que Miller serait impliqué dans l’altercation.

Apparemment, un groupe de “fans accablants” s’est approché de l’acteur, et la situation se réchauffait jusqu’à ce que Miller perde les papiers et commence à se battre avec une femme, comme on le voit dans la vidéo. Ensuite, le personnel du bar aurait expulsé Ezra Miller des locaux. Les représentants de l’acteur n’ont pas encore confirmé l’information. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous:

Ezra Miller… .. quel putain- pic.twitter.com/XRyPmehfRc

– Varu ✵ (@hiddlesspidey) 6 avril 2020

Qu’adviendra-t-il de The Flash?

Selon des nouvelles d’il y a quelques mois, Le Flash arrivera en juillet 2022 et sera réalisé par Andy Muschietti, le directeur informatique.. De même, Ezra Miller lui-même l’avait confirmé. Maintenant, nous devons voir si le coronavirus n’empêche pas le tournage de commencer cette année. Ou, si les fans qui sont contre la vidéo et la violence sexiste exercée par l’acteur, ne font pas campagne pour que le protagoniste lui soit enlevé.

