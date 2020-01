Univers X. Qui est le commandant X? Un retour à 90

Rob Liefeld revient dans l’Univers X avec une nouvelle histoire, avec un nouveau personnage, avec de nouvelles idées?

Celui qui a été l’un des auteurs mythiques qui a créé Image, qui s’est rebellé contre le système qui commandait chez les éditeurs de bandes dessinées aux États-Unis, Rob Liefeld, revient à l’Univers X avec un travail qui reprend certaines de ses anciennes intrigues avec une nouvelle et mystérieuse mutant: Commander X. Et ce nouveau chemin sera plein d’action et d’explosions, sceau de scénariste / dessinateur personnel.

L’avenir, un refuge pour les mutants qui vivent en harmonie, et dont la liberté et le bonheur sont défendus par le commandant X. Un avenir possible pour les mutants, mais qui n’est pas celui que nous connaissons tous. Et cela ne peut pas durer, du moins sans votre cohérence EX. Le passé se serre toujours, et dans ce cas se cache la vie du commandant X, qui doit revenir pour sauver son monde des mains de la Watchtower, une sinistre corporation scientifique. Pour cela, il aura besoin d’aide, et Patrol X est connu pour être le champion de toutes les causes mutantes, mais l’aideront-ils sans preuves? Pendant ce temps, les ennemis tourbillonnent et se préparent, car ils connaissent l’avenir, et savent que le changer est le seul moyen de créer quelque chose de plus à leur goût.

Une fois de plus le fils prodigue rentre chez lui dans l’une de ses maisons, Rob Liefeld n’a jamais cessé de faire ce qu’il aime le plus, la bande dessinée, que ce soit l’écriture ou le dessin, l’auteur fait toujours quelque chose, que ce soit ses propres projets ou histoires sans finir qu’il a laissé dans certaines des nombreuses séries dans lesquelles il a travaillé. C’est ce cas qui nous amène à Commander X. Il était dans l’une des collections les plus populaires de l’univers X où tout a commencé, à Wolverine. Logan a souffert pendant un certain temps de l’écrivain / artiste jovial et de son idée d’une bande dessinée, c’était dans une saga qui comprenait de nouveaux ennemis, de nouveaux personnages et de nombreuses inconnues, qui comme d’habitude dans la carrière erratique de Rob, sont restés sans réponse. Marvel, dans son renouvellement de l’univers mutant, a décidé de lui donner l’opportunité de conclure l’intrigue, et notre joyeux auteur n’a pas perdu l’occasion de recréer une série de nouveaux personnages et situations pour une nouvelle série.

On ne peut pas dire grand chose de Liefeld en tant qu’écrivain, dans la plupart des cas, il a agi en tant qu’argumentaire, et en est venu à affirmer que ses complots ont été gâchés par ses collaborateurs dans les textes, l’un des cas les plus exagérés est celui de son ancien ami Eric Stephenson, l’une des têtes qui a maintenu l’image au fil des ans, et qui a créé plusieurs séries de succès entre les critiques et le public en tant qu’écrivain. Mais le boycotter n’a jamais arrêté la rousse californienne sur son chemin. A cette occasion, recherchez à nouveau le spectacle, les combats abondants, les phrases lapidaires et les dialogues approfondis et qui n’ont guère de sens au milieu d’un tournage ou d’un combat. Copier le style Marvel d’une vie et le porter au nième pouvoir, c’est ainsi que Rob fonctionne, exagérant jusqu’à l’extase, ou l’embarras du lecteur.

L’histoire commence dans une “in media res”, c’est-à-dire au milieu de la narration (un combat dans ce cas), sans aucune explication, mais gaspille la ressource en racontant presque tout aux quelques pages, et en laissant peu au lecteur que suppose Puis le protagoniste et son équipe se lancent dans une recherche sans fin pleine d’hypothèses et de commodités pour que le train d’action ne s’arrête pas, lancé à toute vitesse dans un tourbillon de combats et d’apparitions surprenantes de méchants, qui ne répondent pas à un autre plan que de se battre avec le commandant X et ses collaborateurs. Et au milieu de tout, plusieurs flashbacks pour comprendre les motivations des méchants et du héros, qui a un petit bonhomme vertueux et bien un chien de proie qui attaque tout ce qui bouge. Et tandis que le script donne au lecteur la soupe pour comprendre que tout est un plan machiavélique du méchant surprenant, qui est le méchant parce que, dans le style des auteurs les plus dérangés des romans policiers, il apparaît soudainement sans avoir été présent et Rendre compte de son plan diabolique, juste pour commander un complot qui n’avait ni pieds ni tête.

Rob Liefeld est le style plutôt que la forme. L’artiste a amélioré son récit, maintenant il est capable de maintenir une certaine cohérence entre les séquences des pages et entre les dessins animés, pas grand chose à dire, mais au moins, il n’y a pas 3 vignettes suivies par des gens qui sautent ou tirent sans savoir qui , où ou pourquoi ils le font. Ce n’est pas un artiste facile si vous n’êtes pas un adepte de son travail, mais ce n’est pas non plus un désastre total, il exécute l’action avec puissance et est capable de concevoir au moins des personnages intimidants. Mais la plupart de ses lumières s’arrêtent là, comme il y a 20 ans. Son évolution est passée à la simplification, pour gagner à raconter l’histoire, mais sans ce point exagéré elle perd aussi un peu ce style bizarre qui la caractérise. Comme Jim Lee, il est un artiste de pose et de vignette impressionnant, mais boiteux dans sa performance de conteur. C’est, en somme, la cinquième essence du caricaturiste star des années 90. Bien qu’il ne soit pas l’auteur de l’ouvrage en entier, l’un de ses compagnons est Whilce Portaccio, qui pèche de ses erreurs, notamment au sujet des dimensions physiques.

Ce n’est pas Commander X une œuvre qui passera aux annales de l’histoire de la bande dessinée, mais pour les nostalgiques des années 90, ce sera un appel intéressant. Elle regorge de tout ce que nous avions demandé à l’époque à un médium mourant. Qu’il mourait dans ses limites, jusqu’à ce qu’une poignée d’artistes fous le retire sur la base de coups d’effet, mais sans véritable arrière-plan. Après eux est venu le changement, non seulement leur style complètement esthétique a été le résultat, ils ont également produit la recherche d’histoires avec un sens, un fond, une forme, qui ont rempli le lecteur un peu au-delà du simple divertissement. Sans prétendre, ils ont donné un coup de pouce à la bande dessinée pour être un médium beaucoup plus complet et puissant.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il cherche toujours la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.